Ruim vijftig lopers gaan de nacht in bij ultraloop Kardingebultra

Foto: Rieks Oijnhausen

De deelnemers aan de Kardingebultra gaan zaterdagavond om 22.00 uur hun negende uur in. De organisatie laat weten dat van de oorspronkelijke 77 deelnemers er nog 52 in koers zijn die langzaam de nacht in gaan.

De Kardingebultra is een ultraloop die voor de derde keer wordt georganiseerd. “In recreatiegebied Kardinge hebben we een rondje uitgezet van 6.706 meter”, laat de organisatie weten. “De Kardingebult is onderdeel van het parcours dus bij elk rondje moeten er ook 32 hoogtemeters overwonnen worden. En eigenlijk is het concept heel simpel. Als deelnemer heb je een uur de tijd om het rondje af te leggen. Sneller mag, langzamer niet. Na precies zestig minuten begin je aan het tweede rondje. Sta je niet op tijd klaar voor de volgende ronde, dan lig je uit de race. Er worden maximaal 24 rondjes gelopen. Daarmee wordt er een afstand van honderd mijl afgelegd.”

De start was zaterdagmiddag om 14.00 uur. Ook in de nacht van zaterdag op zondag wordt er doorgelopen. Een deel van het parcours is verlicht, een ander deel niet. Daarom dragen de deelnemers lampjes. De finish is zondagmiddag om 14.00 uur. Volgens de organisatie kan er uiteindelijk slechts één winnaar zijn: “Er is een mogelijkheid dat we niet de 24 uur halen. Dan is degene die de meeste rondjes heeft afgelegd de winnaar. Zijn er in de laatste ronde nog meerdere deelnemers dan is degene die de snelste eindtijd noteert de winnaar.”