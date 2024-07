Ruim twintig brievenbussen minder in gemeente Groningen

Een vrouw in een brommobiel heeft iets voor de brievenbus in Haren (Foto: Bram Koster)

Er gaan in de gemeente Groningen 21 brievenbussen verdwijnen. Dat heeft PostNL aangekondigd.

Volgens PostNL worden er steeds minder brieven verstuurd. In diverse brievenbussen worden maar weinig poststukken aangetroffen. In sommige gevallen is de bus zelfs helemaal leeg. Dat komt ook omdat enkele brievenbussen te dicht bij elkaar staan.

Het is niet de eerste keer dat er brievenbussen worden weggehaald. Sinds internet en de sociale media steeds gangbaarder werden gingen mensen elkaar minder brieven en kaarten sturen. Ook veel zakelijke post gaat via de elektronische snelweg. De brievenbussen die blijven, staan meestal op plekken waar veel mensen komen, zoals bij winkelcentra. Ook op plekken waar veel ouderen wonen, zoals bij zorgcentra wil PostNL de brievenbussen zo veel mogelijk behouden.

In de stad verdwijnen zestien brievenbussen, in Haren vier en Ten Boer één.

Groningen: Ubbo Emmiussingel, Herebinnensingel, Vismarkt, Oosterstraat, Rode Weeshuisstraat, Brouwerstraat, Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat, Van Oldenbarneveltlaan, Wilhelminakade, Westerhaven, Spieghelstraat, Kielerbocht, Achterweg, Tweede Willemsstraat, Vaargeul en Prunusstraat.

Haren: Kerkstraat, Rijksstraatweg, Kroonkampweg en Witveen. Ten Boer: Eemerwolderweg.