RUG-onderzoeker werkt aan stoeptegel die energie kan opwekken

Professor Mónica Acuautla Meneses van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een bijzondere stoeptegel in haar laboratorium. Die stoeptegel kan niet alleen de stappen van voorbijgangers tellen, maar zet die bewegingen ook om in energie.

De tegel bestaat onder andere uit piëzoelektrische korrels. Die korrels geven stroompjes elektriciteit af als er druk op wordt uitgeoefend, dus bijvoorbeeld als iemand er op gaat staan. Door zo’n tegel op veelbewandelde plekken te leggen, kan energie worden opgewekt.

Tests in de buitenwereld

Om te kijken of de stoeptegel goed werkt, voert Acuautla verschillende tests uit in de buitenwereld. Zo lag de tegel tot voor kort bij het station van Zuidhorn, op een plek tussen het trein- en busstation waar dagelijks veel mensen wandelen.

Aan de FSE Science Newsroom legt Acuautla uit, wat zo’n stoeptegel nou precies kan opleveren. “De hoeveelheid elektriciteit die wandelende reizigers in Zuidhorn opwekken zal klein zijn, niet te vergelijken met wat een zonnepaneel kan leveren,” vertelt de onderzoekster. “Maar het is genoeg om bijvoorbeeld kleine elektronica – waaronder sensoren – lokaal van stroom te voorzien.”

Upgrade

Na een periode van testen is de tegel nu weer terug in het lab voor reparaties en verbeteringen. “Er is wat lekkage rondom de kabels”, licht Acuautla toe. Ze had de tegel in het lab al getest, ook onder water, maar dat is toch anders dan testen in de echte wereld, waar je te maken kan krijgen met Nederlands weer. “Doordat mensen er overheen liepen in natte omstandigheden, ontstond er een soort pompend effect waardoor het water tóch bij de elektronica kon komen.”

Stoplichten op tegelenergie

Acuautla is niet de uitvinder van piëzo-materialen. Die bestaan al, maar werken op dit moment nog onder specifieke omstandigheden. Zo meten ze bijvoorbeeld alleen bewegingen met een hogere frequentie. “Wij zoeken naar materialen die het ook bij tragere beweging doen, dus bij een lagere frequentie. Want je kunt mensen nu eenmaal niet vragen om sneller over zo’n stoeptegel te lopen!”

Met haar onderzoek hoopt Acuautla de piëzo-materialen te verfijnen en zo bruikbaar te maken voor nieuwe toepassingen. Zo wil ze tegels ontwikkelen voor een stoplicht, waarbij het passerende verkeer de lichten van stroom voorziet.