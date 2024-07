RUG boekt ‘maar’ 25 miljoen euro verlies, universiteit moet harder bezuinigen

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

Hoewel de Rijksuniversiteit Groningen het afgelopen jaar een verlies leed van ruim 25 miljoen euro, kijkt de universiteit niet ontevreden terug op 2023. Wel ziet de universiteit zich genoodzaakt de komende jaren meer te beknibbelen dan verwacht.

De universiteit kwam uit op 25,1 miljoen euro negatief onder de streep aan het einde van het jaar. Hoewel het verlies hoog lijkt, is de RUG niet ontevreden. De RUG had verwacht 52,5 miljoen euro in de rode cijfers te staan over 2023. Door meevallers is het resultaat gerelateerd aan de omzet uitgekomen op -2,8 procent.

De universiteit laat weten dat het lagere verlies komt door meevallers. Als die niet worden meegerekend, komt de RUG over 2023 uit op 36,8 miljoen euro verlies.

De RUG is vorig jaar al begonnen met een grote bezuinigingsopgave. Maar die blijkt niet sterk genoeg. Het ministerie geeft de RUG minder geld per student en het afgelopen jaar kregen personeelsleden er negen procent meer loon bij, zonder compensatie uit Den Haag. Met daarbij de oplopende kosten voor energie en verduurzaming, staat de RUG nu voor een tekort van jaarlijks 22 miljoen euro tot 2027.

Daarom moet er, zo stelt de universiteit, nog meer worden bezuinigd en bespaard. Hoeveel dat precies gaat zijn, is nog niet duidelijk: eind vorige maand liet het RUG-bestuur weten dat er over een paar jaar tot tachtig miljoen euro per jaar geminderd moet worden.

Aandeel internationals neemt toe ondanks maatregelen

Een ander opvallend detail is het aantal buitenlandse studenten dat de RUG vorig jaar ontving en de komende jaren verwacht te ontvangen. De minister van Onderwijs nam vorig jaar maatregelen om het aantal internationale studenten te beheersen. Ook de RUG heeft, zo schrijft het bestuur in het jaarverslag, al stappen gezet met het stopzetten van de actieve werving van internationale studenten.

Ondanks dat nam het aandeel internationale studenten toe in 2023, terwijl het totale aantal studenten nagenoeg op hetzelfde niveau bleef (34.000). Het aandeel studenten uit het buitenland neemt de komende jaren zelfs toe, denkt de RUG. Op een gelijkblijvend aantal studenten (rond de 36.000 vanaf volgend jaar) verwacht de universiteit in 2027 zo’n 11.500 internationals binnen de muren te hebben. Vorig jaar waren dat er ruim 2.500 minder (9.429).