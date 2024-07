Roze olifant na vakantie weer terug bij paviljoen Appelbergen: “Wat een feest”

Foto: paviljoen Appelbergen

De roze olifant is sinds dit weekend weer terug bij paviljoen Appelbergen bij Glimmen. De afgelopen periode is het dier opgeknapt en opnieuw in de verf gezet. De terugkomst is zaterdag en zondag uitgebreid gevierd.

“We hebben de afgelopen periode heel veel reacties gehad”, vertelt uitbater Robert Boverhof. “De olifant werd heel duidelijk gemist. Daarom hebben we tegen de kinderen gezegd dat hij op vakantie was. Want van vakantie keer je altijd weer terug. En we kunnen zeggen dat de vakantie de olifant goed heeft gedaan. Hij is mooi bijgekleurd en staat nu spik en span en fris en fruitig weer op zijn plaats in de speeltuin.”

Veertig jaar

De roze olifant staat al veertig jaar bij het paviljoen. Het object is een combinatie van een glijbaan en een schommel. “Als je vraagt of mensen weten waar paviljoen Appelbergen staat, dan moeten ze even nadenken. Maar als je het hebt over de roze olifant, dan weet iedereen waar je moet zijn. Kinderen vertellen ook dat ze naar de roze olifant gaan. Het is echt een begrip in de omgeving.”

Springkussens en pannenkoeken

Dit hele weekend wordt de thuiskomst gevierd. “Vrijdag is de olifant weer op zijn plek geplaatst. Gisteren en vandaag hadden we springkussens staan waar kinderen zich op konden uitleven. Daarnaast kon je gratis geschminkt worden en kon er gesmikkeld worden van de kinderpannenkoek die we deze dagen in de aanbieding hadden. We kijken terug op een heel mooi en geslaagd weekend.”