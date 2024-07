Rookmelder voorkomt erger bij woningbrand Hora Siccamasingel

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woning aan de Hora Siccamasingel heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 18.40 uur bij de hulpdiensten binnen waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker naar het adres werden gestuurd. “Er bleek een vergeten pannetje op het vuur te staan”, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries. “Hierdoor ontstond er rookontwikkeling die waargenomen werd door een rookmelder. Dankzij de piepende rookmelder is er ingegrepen.” Volgens De Vries hebben brandweerlieden de situatie onder controle gebracht en is daarna de woning geventileerd.

Volgens de brandweer laat dit incident zien waarom het belangrijk is om een rookmelder te hebben: “Ons advies is om op elke verdieping een rookmelder te plaatsen. Wat veel mensen niet weten is dat als je ’s nachts slaapt je reukvermogen is uitgeschakeld. Daarom is een rookmelder heel erg waardevol. En wat ook belangrijk is om het apparaat elke maand even te testen. Een goede heads up zou de maandelijkse sirenetest kunnen zijn. Dat je de eerste maandag van de maand aangrijpt om het apparaat te testen.”