Rooftop Sessions op het dak van Forum: “Het heeft iets magisch”

Foto: Niels Knelis voor Forum Groningen

In Forum Groningen vinden dit weekend voor de eerste keer dit jaar weer de Rooftop Sessions plaats. Het is voor het derde jaar op rij dat het evenement wordt gehouden.

“Ook dit jaar is het dak van Forum Groningen weer het toneel van het leukste rooftopfeest van Stad”, laat Forum Groningen weten. “Van 19.00 uur tot middernacht kunnen bezoekers genieten van mooie muziek en een geweldig uitzicht. Voor deze avond komt de Koning van de disco naar Groningen: Ben Liebrand. Hij gaat drie uur lang muziek uit de eighties en nineties draaien.”

Toch zal niet iedereen blij worden van de aankondiging. Bij de twee eerdere edities leidden de Rooftop Sessions tot forse geluidsoverlast. Dit jaar zal dat niet het geval zijn, zo verzekerd Forum Groningen. Vorig jaar werden er al diverse maatregelen genomen waardoor de overlast toen al heel beperkt was. Dit jaar is de volume begrensd en wordt het feestje om middernacht afgesloten. Bij Forum denken ze dat nul overlast bij feestjes in de openlucht een utopie is, maar men doet wel z’n best om overlast te beperken. Zo bestond de Rooftop Sessions op vrijdag uit een silent disco waarbij bezoekers koptelefoons droegen.

Volgens Forum Groningen zijn de feestjes erg populair. Dit komt omdat een feest op het dak bij een ondergaande zon iets magisch heeft. Kaartjes zijn nagenoeg uitverkocht. Vanwege het succes vindt er op 13 en 14 september nog een editie van Rooftop Sessions plaats. Dan komen Kraak en Smaak, Too Slow To Disco en Fouk optreden.