Romano Postema definitief tot medio 2028 bij FC Groningen

Foto FC Groningen. FC Groningen - De Graafschap. De doelpuntenmakers. Postema klimt op Valente.

FC Groningen aanvaller Romano Postema blijft definitief twee jaar langer bij FC Groningen.

Zijn contract liep nog een jaar en is opengebroken en verlengd tot 2028. Postema meldde eerder tegenover OOG dat op een paar details na de verlenging rond was.

De 22-jarige Postema had met zijn 18 doelpunten afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in de promotie van FC Groningen.

“Ik heb de laatste maanden vaak in interviews aangegeven wat Groningen en FC Groningen voor mij betekent”, aldus Postema. “Ik ben dan ook super blij dat ik hier twee jaar mag bijtekenen. Ik voetbal al zo lang in dit shirt, de jaren in de Opleiding, meegerekend. Er liggen prachtige herinneringen en ik kijk er naar uit om nieuwe herinneringen te maken en vervolgstappen te zetten.”

Postema begon met voetballen bij GVAV Rapiditas en doorliep vervolgens de jeugdopleiding van FC Groningen.