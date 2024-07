Ring West in zuidelijke richting meerdere nachten afgesloten voor aanleg faunarasters

Kaart: Groningen Bereikbaar

De westelijk ringweg is deze week vier nachten afgesloten voor de aanleg van faunarasters. Het gaat om de opeenvolgende nachten van dinsdag 2 juli tot en met vrijdag 5 juli. Zaterdag op zondag is de weg ’s nachts weer open.

Deze week worden faunarasters aangelegd tussen oprit Zeeheldenbuurt en het Vrijheidsplein. Door deze lage hekwerken kunnen kleine dieren niet de weg oversteken, met het gevaar dat ze worden aangereden.

In een later stadium worden er ook faunapassages aangelegd. Dat zijn tunneltjes waar kleine dieren doorheen kunnen kruipen om onder een weg door te kunnen. Als de diertjes de faunarasters volgen, komen ze in die passages terecht, waardoor ze toch veilig kunnen oversteken.

Geluidsoverlast en wegafsluiting

Voor het aanleggen van de faunarasters moeten wat palen in de grond geslagen worden. Dat kan voor geluidsoverlast in de omgeving zorgen. Operatie Ringweg Zuid verwacht de helft van de paaltjes overdag te kunnen plaatsen, de rest van de paaltjes en het gaaswerk worden ’s nachts in de grond geslagen.

Om dat zo veilig mogelijk te laten gebeuren, wordt de weg afgesloten van 22.00 tot 06.00 uur. Het verkeer richting Hoogkerk/Drachten wordt omgeleid via de Peizerweg. De rest van het verkeer kan het beste Ring West, Noord of Oost gebruiken.