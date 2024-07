Regenboogbankje Ten Boer door vandalen in vijver gegooid

Het regenboogbankje in Ten Boer op de dag van de plaatsing. Foto: gemeente Groningen

Het regenboogbankje in het Amaliapark in Ten Boer is doelwit geworden van vandalisme. Zondagochtend werd het bankje aangetroffen in een vijver in het park.

Het bankje werd geplaatst op 8 juli als laatste in een serie van acht bankjes die verspreid door de gemeente staan. Zondagochtend bleek het bankje verdwenen te zijn. Uit onderzoek bleek dat het even verderop op de kop in een vijver lag. Het is niet de eerste keer dat vandalen toeslaan bij het bewuste bankje. Onlangs werd er brand gesticht en werd het bankje met verf besmeurd. Gemeentemedewerkers konden deze schade snel herstellen.

“Zo snel mogelijk uit het water halen”

“Het klopt dat het bankje in het water ligt”, vertelt gemeentewoordvoerder Natascha van ’t Hooft. “Dat dit gebeurt is uitermate vervelend. Vandalisme, in welke vorm dan ook, is sowieso verwerpelijk. Maar in combinatie met de achterliggende gedachte van deze bankjes is dit heel jammer. Als gemeente gaan we dit bankje zo snel mogelijk uit het water halen. Daarna gaan we het terugplaatsen.” De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de toedracht. Agenten hebben zondag in het Amaliapark onderzoek gedaan.

Meerdere vernielingen

De regenboogbankjes in de gemeente zijn geplaatst in de aanloop naar Roze Zaterdag. Elk bankje heeft een QR-code met daarachter een persoonlijk verhaal van een Groninger die behoort tot de regenbooggemeenschap. De afgelopen weken zijn al meerdere bankjes vernield. Zo werd het bankje aan de Kerklaan in Haren met verf besmeurd en kort daarna uit de grond getrokken en op een rotonde geplaatst. In de Noorderplantsoenbuurt werd een bankje met witte verf toegetakeld.