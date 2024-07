Regenboogbankje in Haren na één dag beklad

Foto: Bram Jonas

Eind juni heeft de gemeente Groningen op verschillende plekken in de stad regenboogbankjes geplaatst, naar aanleiding van Roze Zaterdag, die twee weken geleden werd georganiseerd. Maar na 24 uur was een van deze bankjes al getroffen door vandalisme.

De regenboogbankjes zijn geplaatst om meer acceptatie te creëren voor de regenbooggemeenschap in de stad. Volgens D66, de initiatiefnemers van de bankjes, is de beschadiging erg teleurstellend. “Inmiddels is het bankje gelukkig weer schoongemaakt,” vertelt fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe.

Mocht het in de toekomst weer gebeuren, dan zal de gemeente de bankjes blijven schoonmaken totdat de vandalen ermee ophouden.