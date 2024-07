Regenboogbankje houdt het nog geen week vol in Haren en is verdwenen (update)

Foto: Sientje van Schie

Het regenboogbankje aan de Kromme Elleboog in Haren heeft het nog geen week volgehouden. Nadat vandalen vorige week met verf huishielden op het bankje, is de kleurige zitplaats nu helemaal verdwenen.

Zondagmiddag bleven alleen twee gaten van de betonnen fundering van het bankje over, geflankeerd door diepe sporen van een (zware) auto. Wanneer het bankje precies is weggehaald, is niet bekend.

Het verdwijnen van het bankje lijkt samen te hangen met het vandalisme van vorige week. Nog geen dag nadat het bankje geplaatst werd, ging een vandaal met een zwarte spuitbus over het bankje. De gemeente maakte het bankje snel weer schoon, maar nu is het bankje compleet verdwenen.

Het regenboogbankje in betere tijden En in slechtere tijden – Foto: Bram Jonas

De gemeente Groningen is om een reactie gevraagd over het verdwijnen van het bankje. Zodra die binnen is, wordt dit bericht aangevuld.

Ook in Paddepoel is bankje vernield

Ook het regenboogbankje aan de Zonnelaan in Paddepoel heeft het al moeten ontgelden. Ook hier zijn vandalen met verf over het bankje gegaan.