Raad wil niet voorsorteren op besluit behoud ijsbaan Kardinge: “Nu instemmen betekent deuren dichtgooien”

IJsbaan Kardinge. Foto: Joris van Tweel

Een oproep om de kunstijsbaan op Kardinge te behouden kreeg woensdagavond geen meerderheid in de gemeenteraad. De meeste raadsleden willen niet voorsorteren op een eventuele uitkomst waardoor je ongevraagd andere deuren gaat sluiten.

De motie om de ijsbaan te behouden was ingediend door CDA, D66, VVD, Partij voor het Noorden en PVV. Over de ijsbaan wordt al langere tijd gesproken. De baan is af en is aan vernieuwing toe. Anderzijds kost het aanleggen van een nieuwe baan veel geld. Jalt de Haan van het CDA: “Jaarlijks genieten 150.000 mensen van de kunstijsbaan. Het ijs is cruciaal voor tientallen verenigingen om te kunnen voortbestaan. Een Groningen zonder een ijsbaan op Kardinge is voor het CDA geen optie. Dat het voortbestaan van de Oosterpoort en Martiniplaza niet ter discussie staat, zou ook voor Kardinge moeten gelden.”

Drie opties

Qua toekomst van de ijsbaan worden binnen de Strategische Investeringsagenda door de gemeente drie opties uitgewerkt voor de toekomst van Kardinge. Twee opties bevatten geen ijsbaan. Met de motie vragen de partijen om alleen nog maar plannen te gaan uitwerken waar de ijsbaan onderdeel van is. Bij de opties moet ook gekeken worden of er regionale steun vanuit Groningen en Drenthe mogelijk is.

Peter Rebergen (ChristenUnie): “De discussie voeren we later”

Peter Rebergen van de ChristenUnie: “Het CDA stelt dat andere investeringen niet ter discussie staan, maar we hebben het ook gehad over Martiniplaza en de Nieuwe Poort. Moet die bijvoorbeeld wel of geen grote zaal krijgen. Daarvan hebben we gezegd dat we die discussie later voeren.” De Haan: “Het is prima dat je voor Kardinge verschillende varianten uitwerkt. Bijvoorbeeld een sobere variant waarbij je kijkt of je kunt renoveren. Of een variant die optimaler is. Maar wij willen heel duidelijk maken dat we de ijsbaan willen behouden.”

Niels Hilboesen (Stadspartij 100% voor Groningen): “Andere plek in de gemeente is realistischer”

GroenLinks heeft er moeite mee dat bij deze motie gekeken wordt naar één mogelijke uitkomst waar je je aan gaat verbinden. De PvdA is niet getrouwd met de locatie Kardinge en denkt dat de ijsbaan ook op andere plekken kan staan, ook wanneer dit buiten de gemeente is. Stadspartij 100% voor Groningen is het daar mee eens, maar wil alleen kijken naar locaties binnen de gemeente. Niels Hilboesen: “We hebben het over een basisbehoefte en we vinden dat er altijd een goede ijsbaan aanwezig moet zijn. Maar een andere plek in de gemeente is realistischer. Renoveren betekent dat je de huidige baan twee jaar niet kunt gebruiken. Een nieuwe baan bouwen op Meerstad, in combinatie met trainingsfaciliteiten voor de FC noem ik een win-win-situatie.”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Oplossing ligt bij de landelijke overheid”

Daan Brandenbarg van de SP: “Als we vanavond zeggen dat we de ijsbaan willen behouden, wat betekent dat dan? Dat weten we niet. We hebben geen idee wat de consequenties daarvan zijn.” Brandenbarg doelt daarmee op de financiële onzekerheid. In 2026 dreigt het ravijnjaar, waarbij gemeenten met grote financiële tekorten te maken gaan krijgen. Dat benoemt ook wethouder Mirjam Wijnja van Financiën: “Vanavond is een belangrijk moment. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om ons dingen mee te geven die we op kunnen nemen in onze begroting. Als gemeente hebben we de luxe en de tijd om ons voor te bereiden op dat wat komen gaat. De komende jaren dreigt er een serieus probleem. En wij hebben die tijd, andere gemeenten worden nu al geconfronteerd met keiharde bezuinigingen. De overheid is de veroorzaker van dit probleem. Daar ligt ook de oplossing. Als dat lukt kunnen we discussies, over bijvoorbeeld Kardinge, op een hele andere manier gaan voeren. En ik ben in dat opzicht strijdbaar en positief.”

“Nu instemmen betekent geld zoeken in de meerjarenbegroting”

Wijnja onderschrijft het belang van ijsbaan Kardinge: “Toch gaan we deze motie ontraden. Het is nu te vroeg om te gaan voorsorteren. Als we nu zeggen dat we de ijsbaan willen behouden dan moeten we op zoek naar geld in de meerjarenbegroting. We kunnen beter eerst een aantal andere stappen doorlopen. Ons voorstel is dat we eerst ons eigen plan gaan volgen. Dit proces gaan we stap voor stap afmaken.” Daarmee doelt de wethouder om in gesprek te gaan met andere gemeenten en provincies om hen te vragen om financiering. Ook kan een bijdrage gevraagd worden van het bedrijfsleven. Als je nu als gemeente geld gaat vrijmaken gooi je die deur dicht.

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Waarom gaan we alleen voor Kardinge de regio in om geld te vragen?”

Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Kardinge, Oosterpoort en Martiniplaza horen bij de stad. Maar ze hebben ook een lokaal, regionaal en soms zelfs een nationaal en internationaal belang. Toch gaan we alleen voor Kardinge de regio in om geld te vragen. Kunnen we dat ook niet doen bij Martiniplaza? En kunnen we niet slimmer gaan samenwerken met het bedrijfsleven?”

Uiteindelijk wordt de motie verworpen. Van de 42 raadsleden stemmen 16 voor en 26 tegen. Daarmee is er geen meerderheid.