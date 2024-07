Raad vraagt om extra maatregelen nu straatintimidatie landelijk strafbaar is

Speciaal getrainde boa’s die processen-verbaal schrijven als ze seksueel intimiderende opmerkingen horen. In Utrecht zijn ze er al. Een deel van de Groninger gemeenteraad ziet daar wel wat in. De partijen vragen het gemeentebestuur extra maatregelen te nemen om straatintimidatie goed aan te pakken.

Sinds afgelopen maandag (1 juli) is het maken van seksueel intimiderende (straatintimidatie) opmerkingen in de openbare ruimte strafbaar. Slachtoffers kunnen daar nu zelf aangifte van doen. Maar in Utrecht gaat de gemeente een stap verder: een speciaal team van boa’s is getraind en krijgt de bevoegdheid om op seksuele intimidatie te handhaven. Boa’s die seksuele intimidatie zien of horen, kunnen een proces-verbaal opstellen. Dit wordt dan doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie en door een rechter getoetst.

D66, de Stadspartij 100% voor Groningen, het CDA, Groenlinks, de PvhN en de PVV kijken naar de Domstad als voorbeeld en vragen het gemeentebestuur dinsdag om hetzelfde te doen. De fracties vragen zich af wat de gemeente nodig heeft om gevolg te geven aan de nieuwe wettelijke regels. Naast handhaving vragen de partijen of het college extra maatregelen gaat nemen om straatintimidatie goed aan te pakken. Niet alleen in de vorm van handhaving, maar ook in de vorm van voorlichting, publiekscampagnes of aanpassingen in de openbare ruimte.

“Straatintimidatie is een veelvoorkomend probleem”, stelt D66-raadslid Maria Martinez Doubiani. “Het kan de veiligheid en bewegingsvrijheid van onder andere vrouwen, meisjes en andere kwetsbare groepen negatief kan beïnvloeden. (..) Helaas vindt straatintimidatie nog steeds plaats in de Groningse openbare ruimte en het uitgaansleven. Onze fracties zijn van mening dat straatintimidatie of elke andere vorm van grensoverschrijdend gedrag niet thuis hoort binnen onze gemeente.”