Raad stemt unaniem in om geld te zoeken om malafide huisjesmelkers aan te pakken

De gemeenteraad heeft het College woensdagavond opdracht gegeven om op zoek te gaan naar geld om malafide huisjesmelkers strenger aan te kunnen pakken. Een motie van PvdA en D66 werd unaniem aangenomen.

“Op de woningmarkt zie je heel duidelijk wat er gebeurt als geld zich teveel concentreert en schaarste er voor zorgt dat er misbruik wordt gemaakt van huurders en kopers”, vertelt Joren van Veen van de PvdA. “Toevallig kreeg ik afgelopen week een berichtje van een collega. Zijn moeder huurt een woning, waarbij deze woning onlangs is overgenomen door een vastgoedbedrijf. Sindsdien is het van kwaad tot erger gegaan. En dat zien we op meer plekken. Daarom is het zo belangrijk dat de gemeente regie blijft nemen. Om sociaal en betaalbaar te blijven bouwen. Kortom: geen woningmarkt maar volkshuisvesting. Daar maken wij ons sterk voor.”

“Zorgen voor voldoende handhavingscapaciteiten”

Van Veen: “In lijn met ons eerder aangenomen initiatiefvoorstel ‘betaalbaar wonen’, waar we een toezegging op hebben gekregen van de wethouder dat er voldoende geld voor beschikbaar blijft, ga ik er vanuit dat de gemeente zich hier ook sterk voor blijft inzetten. Maar naast bouwen moet de gemeente ook aan de kant van de huurders blijven staan en voor voldoende handhavingscapaciteit zorgen. Daarom dienen we een motie in om hier fors meer geld voor vrij te maken. Meer regie op de volkshuisvesting betaalt door de verhuurders zelf. Onze stad is al redelijk ongedeeld waarbij wijken uitnodigen tot ontmoeting. Laten we daar op in blijven zetten.”

Soms gaan verhuurders over de schreef

Groningen heeft één van de krapste woningmarkten van het land. Veel huurders zijn voor hun huisvesting afhankelijk van particuliere verhuurders. Vaak gaat dit goed maar in sommige gevallen gaan verhuurders over de schreef, Bijvoorbeeld door teveel huur te vragen, oneigenlijke kosten te rekenen of zelfs te intimideren of de veiligheid slecht te borgen. In Groningen bestaat er al een verhuurdersvergunning. Zonder deze vergunning mag een verhuurder geen kamer verhuren. Het succes van de verhuurdersvergunning staat of valt met een goede handhaving. Het Rijk laat dat over aan de gemeenten, maar komt niet met geld om de handhaving uit te voeren. De partijen roepen daarom de gemeente op om geld vrij te maken.

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Duurzame borging van de pandenbrigade”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen: “Het is belangrijk dat we de huidige voorraad woningen zo goed mogelijk inzetten voor mensen die het ’t hardst nodig hebben. Als we de motie zo kunnen interpreteren dat er erkent wordt dat er een duurzame borging plaats gaat vinden van de pandenbrigade, dan kunnen wij hier mee instemmen. Wel is het zo dat er nieuwe regels vanuit het Rijk op ons af gaan komen en de effecten van deze nieuwe regels zullen we nog wel in kaart moeten gaan brengen.”

Unaniem

De motie wordt uiteindelijk unaniem aangenomen waarbij er 42 raadsleden voor stemmen. Dit betekent dat het College aan de slag gaat met het zoeken naar langetermijnoplossingen voor het financieren van de pandenbrigade. Het idee is dat dit geld zoveel mogelijk komt uit het innen van boetes op het overtreden van de regels voor wonen.