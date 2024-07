QR-codes op locaties in Stad koppelen aan video’s Beno Hofman: “Filmpjes mogen niet verloren gaan”

Als de plannen doorgaan worden op diverse belangrijke plekken in Stad QR-codes bevestigd die gekoppeld worden aan de video’s van wijlen stadshistoricus Beno Hofman. Het gaat om een project waar onder andere Chris Garrit bij betrokken is.

Hoi Chris! Hoe is dit idee ontstaan?

“In 1987 was Beno mijn leraar Geschiedenis op de Leon van Gelderschool. Beno was een hele strenge man. Wij waren een wilde klas. We stormden het lokaal binnen en Beno stond dan ijzig stil en keek iedereen aan. Dat bracht rust. De eerste twintig minuten waren altijd heel serieus. Maar die strenge les ging al snel over in een toneelstuk. Soms hilarisch, waarbij het kon gebeuren dat de stoelen door de lucht vlogen. Ik herinner me dat hij tegen mij zei: je mag alles vergeten behalve het jaar 1672. In 2008 kwam ik Beno weer tegen en heb ik contact met hem gehouden. Na zijn overlijden vorig jaar december zijn we met een groep om tafel gaan zitten. De vrouw van Beno, Jeen de Vos en anderen. Samen hebben we als doel gesteld om het werk van Beno voort te zetten en zichtbaar te houden.”

En daarbij wordt er dus nagedacht over het plaatsen van QR-codes …

“Beno heeft voor OOG vierhonderd filmpjes gemaakt. Prachtige filmpjes die vertellen over de geschiedenis van de stad. Een groot deel van de afleveringen staat op YouTube. YouTube is een mooi medium maar tegelijkertijd is het ook een vergaarbak. Dus hoe hou je dat zichtbaar? Tegelijkertijd constateren we dat de jeugd niet zo veel afweet van de geschiedenis. Dus hoe mooi zou het zijn als we op zoveel mogelijk plekken QR-codes gaan plaatsen die linken aan de filmpjes van Beno. Dat je de code scant en dat je vervolgens het filmpje op je smartphone te zien krijgt. Dat zou ik heel graag willen realiseren.”

Wil je dan dat de codes gaan linken naar de filmpjes op YouTube?

“Op dit moment voeren we met verschillende partijen gesprekken. Het gaat dan bijvoorbeeld over de financiering en de mogelijkheden. En inderdaad ook over de vraag hoe je het aan wilt bieden. Want de vraag is of mensen een filmpje van een kwartier gaan bekijken. We willen daarom onderzoeken of we het materiaal kunnen monteren zodat het wat hipper en sneller wordt. Dat er een geschikt format ontstaat als je bijvoorbeeld op de Grote Markt of in de Herestraat een code hebt gescand.”

Denk je dat er veel belangstelling voor is?

“Wij denken dat het belangrijk is dat je dit in ieder geval aan gaat bieden. In Stad zijn er ook verschillende monumentenborden te vinden waarbij de tekst door Beno is geschreven. Verschillende borden zijn aan een update toe. Als je deze borden bij de tijd gaat brengen kun je dit combineren met het aanbrengen van een QR-code. Om dit mogelijk te maken voeren we gesprekken met de gemeente maar ook willen we aankloppen bij de Groninger Archieven en het Museum aan de A. En ook onderwijsinstellingen hebben onze aandacht. Het zou toch super tof zijn dat je bij een geschiedenisles een wandeling door de stad maakt en op verschillende plekken les krijgt van Beno?”

Wanneer willen jullie dit project klaar hebben?

“Dat is onbekend. We spelen met de gedachte om de code binnenkort alvast op drie locaties beschikbaar te stellen. Zodat we het effect kunnen bekijken. Dit gaan we uit eigen zak betalen. Maar om alle filmpjes een plek te geven hebben we financiering of donaties nodig. De QR-codes is overigens niet het enige waar we mee bezig zijn. We zijn ook bezig met het opzetten van een monument voor Beno. Dit zou gerealiseerd moeten worden vlakbij zijn woning in het Noorderplantsoen. Daarnaast hebben we contact met de straatnamencommissie om Beno een straat te geven in de nieuwe wijk Suikerzijde. Het zou toch fantastisch zijn als hij daar een straat, plein of gang krijgt?”

Beno Hofman

Beno Hofman werd geboren op 16 juli 1954 in Workum. Hij werd bekend door zijn gedegen en soms humoristische bijdragen aan lokale en regionale RTV-zenders, waarvan sommige ook nationale en internationale erkenning kregen. Daarnaast verzorgde hij historische publicaties en rondleidingen. Op 28 december vorig jaar overleed hij aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Hij werd 69 jaar.

Vorig jaar maakte Beno een jubileumuitzending van Beno’s Stad: