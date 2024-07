PvdA en Partij voor de Dieren maken zich zorgen over grasaren: “Vaker maaien of voorlichting?”

De fracties van de PvdA en Partij voor de Dieren maken zich zorgen over grasaren. De partijen vragen het College of er ook vaker gemaaid kan worden of dat men bereid is om voorlichting te geven.

“De afgelopen periode zijn er bij ons verschillende geluiden binnengekomen van hondeneigenaren”, vertelt fractievoorzitter Joren van Veen van de PvdA. “De honden hebben tijdens het wandelen klachten gekregen van grasaren. Grasaren zijn de scherpe zaden van wilde grassoorten die ook in onze gemeente veel groeien. Deze kunnen eenvoudig in neus, oren en ogen terecht komen waardoor er ontstekingen en ernstige complicaties kunnen ontstaan, in zeldzame gevallen kan het zelfs dodelijk zijn.”

Ontstekingen

Volgens dierenartsen hebben niet alleen honden last van de grasaren. Ook katten en andere dieren kunnen verwondingen oplopen. De aren worden het vaakst gezien in de periode van juni tot en met augustus. Grasaren hebben weerhaakjes. Dit kun je zien als lange stekels die uit de aar steken. Dankzij deze weerhaken blijven de aren makkelijk in de vacht zitten of kunnen ze uiteindelijk via neus, ogen en oren de huid binnendringen. Dieren kunnen gaan krabben of likken aan de plek waar de weerhaken het lichaam in zijn gedrongen. Dit kan uiteindelijk leiden tot ontstekingen, al dan niet met een abces.

Voorzichtig verwijderen

Dierenartsen adviseren huisdierbezitters om dieren niet op velden met grasaren te laten lopen. Mocht er toch een aar op de vacht of tussen de tenen zitten dan kun je deze voorzichtig verwijderen waarbij het belangrijk is dat er geen weerhaakjes in de huid blijven zitten. Mocht het niet lukken dan kan het beste contact worden gezocht met een dierenarts.

Joren van Veen (PvdA): “Vaker maaien van losloopgebieden?”

Van Veen: “Wij willen van het College weten of de gemeente zich bewust is van het risico van grasaren bij huisdieren. Ook willen we weten of men hier rekening mee wil houden. Kunnen losloopgebieden of routes waar vaak honden worden uitgelaten vaker gemaaid worden? Of kan er ingezet worden op voorlichting of anders zaaien en het inzetten van andere beplanting?”

De vragen zullen woensdagmiddag beantwoord worden.

Bekijk hier een video over grasaren: