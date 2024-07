Provincie schroeft subsidieplafond voor cultuur op met 1,3 miljoen euro

Foto: Joris van Tweel

Professionele cultuur- en erfgoedinstellingen kunnen voor de komende drie jaar subsidies aanvragen uit een grotere provinciale geldpot. De provincie heeft besloten de subsidiepot met ruim zeventig procent op te hogen.

In december 2023 werd het subsidieplafond vanuit de provincie Groningen voor de Cultuurnota vastgesteld op 1.796.400 euro. Het provinciebestuur heeft nu besloten om dit subsidieplafond te verhogen naar 3.096.400 euro, vertelt gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Cultuur zorgt voor verbinding, verwondering en geluk. Het gaat over onze eigenheid en identiteit. De provincie Groningen heeft een authentiek en rijk cultureel aanbod. En een sterk cultureel leven jaagt ook de economie en het toerisme aan. Ik ben dan ook blij te melden dat we extra geld hebben kunnen vrijmaken voor de subsidies. Zodat we het culturele leven in onze provincie kunnen behouden én versterken.”

De Kunstraad presenteert volgende week donderdag zijn adviezen over de ingediende aanvragen aan de provincie en de gemeente Groningen. Dit advies geeft richting aan welke instellingen een meerjarige subsidie ontvangen in de periode 2025-2028. In het najaar besluiten de gemeente en provincie Groningen over de subsidies.