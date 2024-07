Provincie en Arriva maken deze zomer voordelig reizen per trein mogelijk

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De provincie Groningen en vervoersbedrijf Arriva bieden deze zomer een voordelig dagticket aan waarmee je voor 7,50 euro een dag onbeperkt kunt reizen.

Om het voordelig reizen mogelijk te maken heeft de provincie Groningen een subsidie van 325.000 euro aan Arriva gegeven. Met het geld kan de vervoerder de kortingsactie uitvoeren en kan er een campagne worden opgezet. Het zomerticket is op werkdagen geldig na 09.00 uur. In het weekend kan er de hele dag van het ticket gebruik worden gemaakt. De korting is geldig in de Arriva-treinen in Groningen en Friesland en ook in de bussen in Friesland. Een dagkaart is geldig voor één volwassene en maximaal drie kinderen tot en met 11 jaar.

Het ticket is uiterlijk tot en met 14 december te koop zolang de voorraad strekt. De provincie geeft daarnaast ook ruim 2,2 miljoen euro aan Arriva om prijsstijgingen in het openbaar vervoer tegen te gaan. Daarnaast wordt er nog eens ruim 1,5 miljoen euro overgemaakt voor de compensatie van de OV-studentenkaart.