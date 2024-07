Problemen met Zaanbrug verholpen; bussen rijden weer de normale route

De Zaanbrug tijdens een eerdere storing - Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Opnieuw zijn er zondagochtend problemen geweest met de Zaanbrug. Door de storing moesten lijnbussen omrijden.

De problemen begonnen rond 10.30 uur. De brug over het Noord-Willemskanaal, die onderdeel uit maakt van de busbaan richting het Hoofdstation, wilde niet meer sluiten. Om een file aan bussen te voorkomen besloot vervoersbedrijf Qbuzz om de lijnen 3, 4 en 304 om te leiden. De haltes aan de Verzetsstrijderslaan en Paterswoldseweg kwamen hierdoor te vervallen. Een monteur kwam naar de brug om het euvel te verhelpen. Rond 11.15 uur waren de problemen opgelost.

De brug heeft de afgelopen periode regelmatig kuren. Afgelopen woensdagavond stond de brug bijvoorbeeld enige tijd in storing. In mei speelde hetzelfde euvel. De Zaanbrug is een zogeheten tafelbrug die in 2016 in gebruik werd genomen. Ook de afgelopen jaren kampte de brug met enige regelmaat met problemen.