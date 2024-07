Prijs voor RUG-Alumnus van het Jaar gaat naar Stef van Grieken

Stef van Grieken - Foto via Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen heeft Stef van Grieken, ondernemer en medeoprichter van Cradle, verkozen tot Alumnus van het Jaar 2024.

De jury prijst zijn vermogen om kunstmatige intelligentie op een nuttige manier in te zetten: “’Van Grieken laat zien dat je ook hele nuttige dingen kunt doen met AI, hoe complex en soms omstreden het gebruik ervan ook is in onze samenleving,’ aldus de jury. ‘Hij is daarmee met recht de Alumnus van het Jaar 2024.”

Van Grieken behaalde in 2014 zijn master Industrial Engineering and Management aan de Rijksuniversiteit Groningen en was tijdens zijn studie al actief in de digitale wereld. Hij werkte bij Google aan AI-modellen voordat hij samen met Jelle Prins Cradle oprichtte. Cradle gebruikt AI om de ontwikkeling van praktisch toepasbare eiwitten te versnellen, waardoor de ontwikkeltijd van producten zoals medicijnen en alternatieven voor plastic aanzienlijk kan worden verkort.

De RUG reikt de prijs voor Alumnus van het Jaar sinds 2009 uit aan een bijzondere oud-student. De prijs is zowel een uiting van waardering als van aanmoediging voor een oud-student die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de maatschappij, wetenschap, sport of cultuur, een inspiratiebron is voor anderen en geldt als een belofte voor de toekomst.