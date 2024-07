Politieke partijen vragen gemeente om opheldering over dwangsom jeugdhulp

De fracties van Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV vragen de wethouder om opheldering over een uitspraak van de rechtbank. Die heeft de gemeente veroordeeld tot het betalen van een dwangsom, omdat er niet op tijd een beslissing is genomen over een aanvraag voor jeugdhulp.

Het gaat om een dwangsom van honderd euro per dag, met een maximum van 15.000 euro, omdat de gemeente niet binnen de wettelijke termijn van acht weken een beschikking afgaf. De ouders die jeugdhulp hadden aangevraagd, krijgen daarnaast een vergoeding van bijna tweeduizend euro van de gemeente. Deze uitspraak komt bovenop een eerdere uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De CRvB oordeelde dat de verordening jeugdhulp van Groningen onvoldoende rechtszekerheid biedt. De gemeente moet haar regels daarom aanpassen. Een van de knelpunten in de verordening is dat onduidelijk is wat er precies onder de eigen mogelijkheden van ouders valt. Hierdoor is het onduidelijk of ouders wel of geen recht hebben op jeugdhulp.

Kelly Blauw (PVV): “Het is een keuze om de beschikkingen er af te halen”

De Stadspartij en PVV willen weten wat de gemeente nu anders gaat doen, zodat een aanvraag voor jeugdhulp op een goede manier plaats kan vinden. Kelly Blauw van de PVV: “Over dit onderwerp hebben we al meerdere keren vragen gesteld. Afgelopen voorjaar hebben we aan de wethouder gevraagd welke mogelijkheden er zijn om in bezwaar te gaan tegen een besluit binnen de uitvoering Basis jeugdhulp. De wethouder heeft toen aangegeven dat de Basis jeugdhulp een keuze is om de beschikkingen er af te halen en flexibiliteit in te bouwen. Het is ook bedoeld om de marktwerking uit de zorg te halen.”

“Ouders kunnen geen bezwaar maken”

Blauw: “Maar waar wij over vielen is dat de keuze om beschikkingen er af te halen er voor zorgt dat ouders in de problemen komen. Doordat er beschikkingsvrij wordt gewerkt kunnen ouders geen bezwaar maken. En dat mag niet volgens de Algemene Wet Bestuursrecht. Ondanks dat de wethouder toen aangaf geen problemen te verwachten zijn we nu toch veroordeeld voor het betalen van een dwangsom omdat er niet op tijd een beslissing is genomen over een aanvraag voor jeugdhulp. Wij willen weten van de wethouder of zij op de hoogte was, toen we dit afgelopen voorjaar bespraken, of deze dwangsom er aan zat te komen. Zo ja, dan zijn wij als raad onvolledig geïnformeerd. Daarnaast willen we weten hoe er tegen het vermengen van bevoegdheden wordt aangekeken. Wanneer je bezwaar maakt word je doorverwezen naar WIJ Groningen, terwijl je eigenlijk bij het College van B&W moet zijn. Vanwege het niet doorlopen van wettelijke procedures verliest men rechtsbescherming. Doordat WIJ ook de jeugdhulp aanbiedt kun je spreken van een gevalletje de slager keurt zijn eigen vlees.”

Beschikkingsvrij?

Wat betekent het nu precies als een beschikking er af wordt gehaald? Een beschikking is een officieel schriftelijk besluit van de gemeente over jeugdhulp. De gemeente is wettelijk verplicht om een beschikking af te geven als ouders jeugdhulp aanvragen. In deze beschikking staat precies welke jeugdhulp het kind krijgt en waarom. Dankzij deze beschikking weten ouders wat ze van de gemeente kunnen verwachten en waar ze recht op hebben. Ook kunnen ouders in bezwaar en beroep gaan tegen de beslissing van de gemeente als ze het er niet mee eens zijn. Zo kunnen ze via de rechter hun recht halen. Beschikkingsvrij werken is niet toegestaan in Nederland. Beschikkingsarm werken mag wel. In dat geval krijgen ouders alleen een beschikking als ze er om vragen. Het is belangrijk dat ouders weten wat hun rechten zijn en dat ze een beschikking kunnen aanvragen als ze dat willen.