Politie zoekt getuigen van insluipingen in Stad

De politie ziet een toename van insluipingen in woningen in Groningen, voornamelijk in de wijk Beijum. Om achter de daders te komen, heeft de politie Groningen Noord een oproep gedaan op haar Instagram-account.

Bij een insluiping is het, in tegenstelling tot een inbraak, niet bewezen dat de daders een woning betreden met het doel iets te stelen. Insluiping wordt gezien als huisvredebreuk en is ook strafbaar.

Wie informatie heeft over de recente insluipingen of iets verdachts heeft gezien, kan dit melden bij de politie. Dat kan door te reageren op het Instagram-bericht van de politie of telefonisch via 0900-8844. Doe je dit liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.