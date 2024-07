Politie vindt drugslab aan Middelberterweg en houdt vier verdachten aan

Foto: Politie

De politie heeft vier mensen aangehouden na de vondst van een nog niet in werking zijnd drugslab aan de Middelberterweg.

De politie had informatie dat in een loods aan de Middelberterweg mogelijk een drugslab zou zitten. Die loods staat vlakbij een woning. Omdat dit mogelijk een gevaar voor de omgeving kon betekenen, is besloten om dinsdagavond een inval te doen. In de loods bevonden zich goederen en materialen die kunnen worden gebruikt bij de productie van synthetische drugs.

De politie heeft vervolgens onderzoek gedaan op locaties in Groningen, Hoogezand en Assen. In Assen stuitte de politie op jerrycans met vloeistoffen. Daarbij zijn vier aanhoudingen verricht. Het gaat om een 28-jarige man uit Groningen, een 27-jarige man uit Leeuwarden, een 52-jarige man uit Assen en een 33-jarige man uit Hoogezand. De vier verdachten zitten in beperking en worden verhoord over hun betrokkenheid. Het onderzoek gaat verder.