Politie neemt enorm kapmes in beslag nadat tiener ermee rondliep op Martinikerkhof

Foto: 112 Groningen

Agenten hebben woensdagmiddag een enorm kapmes in beslag genomen op het Martinikerkhof. Dat gebeurde, nadat een incidentenfotograaf een tiener met het mes zag lopen, in het park achter de Martinitoren.

De incidentenfotograaf laat weten dat woensdagmiddag een groepje jongeren rondhing bij één van de bankjes op het Martinikerkhof. De fotograaf spotte bij één van de tieners een groot kapmes.

Daarop schakelde de fotograaf de politie in. Die kon niet achterhalen van wie het kapmes was, want het wapen was inmiddels weggegooid. Daarom gingen de jongeren vrijuit. Het mes werd wel in beslag genomen.