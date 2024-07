Podcast: Wel of geen verbod op muziek en barbecueën in het Noorderplantsoen

De gemeenteraad heeft het de afgelopen tijd weer gehad over de overlast die omwonenden van het Noorderplantsoen ervaren. Harde muziek, afval, en de rokerige geur van de barbecues, zijn voor de bewoners rond het plantsoen een doorn in het oog.

In een nieuwe aflevering van podcast Grote Markt 1 praten Ecco van Oosterhout en Wouter Holsappel over de problemen. Gerard van de Poll is buurtbewoner en zittend in de bewonersorganisatie Noorderplantsoen. Hij strijdt al jaren voor de aanpak van overlast in het Noorderplantsoen.

Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden staat aan de kant van Gerard. Hij deed ondanks met een motie een voorstel om het gebruiken van muziekluidsprekers in het plantsoen te verbieden, maar dat haal de het niet in de gemeente raad. Daan Swets van Student&Stad wil juist alle regels opheffen.

Luister hier de podcast of in onderstaande player: