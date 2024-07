Pleidooi voor open dag met alle topsportclubs in binnenstad: “Laten zien wat we hebben”

Foto: Rieks Oijnhausen

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen wil onderzoeken of het mogelijk is om een kleintje open dag te organiseren in de binnenstad waarbij alle topsportclubs zich uit de gemeente kunnen presenteren. Dat laat raadslid Niels Hilboesen weten.

Hoi Niels! Hoe is dit idee ontstaan?

“Het idee is een aantal jaren geleden al eens door een aantal mensen geopperd. Maar zoals het wel eens gaat met ideeën: er verdwijnt wel eens iets van de radar. Afgelopen week zag ik een aankondiging van de FC dat zij op 3 augustus hun open dag gaan houden. Dat is komende zaterdag al. Ik heb daar nog maar heel weinig berichten over gezien en eigenlijk is dat super jammer, want ik kan me voorstellen dat meer mensen deze datum nog niet scherp hebben staan. En begrijp me goed: dat zo’n open dag gehouden wordt is super leuk. Zeker voor kinderen is het een fantastische dag. Maar dan moet je het wel weten.”

Hoe zou zo’n kleintje open dag er uit kunnen zien?

“Het lijkt mij geweldig om in de binnenstad een dag te organiseren met bijvoorbeeld Donar, Lycurgus, GIJS, Nic. en de FC. Dat ze zich kunnen presenteren, dat ze leuke clinics organiseren, dat er wat verteld wordt over de historie. En dat zou je verder aantrekkelijk kunnen maken door een combinatie te maken met lokale ondernemers die gelieerd zijn aan de clubs die zich er ook kunnen presenteren. En gedurende het programma kun je wellicht Groningse artiesten laten optreden.”

Je noemt nu de grote clubs maar Groningen heeft ook heel veel andere, mooie sportverenigingen die heel breed actief zijn: van atletiek tot schaken, van wielrennen tot schaatsen. Is voor deze verenigingen ook ruimte?

“Ik denk dat het ook zeker mogelijkheden biedt aan diverse breedtesporten dat zij zich dan kunnen presenteren. En eigenlijk ontstaat er dan een hele mooie kruisbestuiving. In de huiskamer van de stad kunnen clubs zich presenteren. Mensen kunnen op een hele laagdrempelige manier, dichtbij, kennis maken met verschillende sporten. Zo kun je banden opbouwen, kun je kinderen interesseren en enthousiasmeren om te gaan sporten en je kunt laten zien wat we allemaal in onze gemeente hebben.”

Het idee doet een beetje denken aan wat GOOV Muziektheater enkele jaren geleden voorstelde. Het waren de nadagen van de coronacrisis en er waren zorgen of de zalen wel weer vol zouden komen. Er werd toen geopperd om in navolging van de Amsterdamse Uitmarkt zoiets in Groningen te organiseren waarbij alle culturele instellingen zich zouden kunnen presenteren. Van zangkoor tot fanfare, van toneelvereniging tot dansclub. Is voor jou eventueel een combinatie mogelijk?

“Ik moet denken aan mijn vader die bij een koor zat. Maar dat was een koor dat helemaal niet bekend was. Het lijkt mij heel tof om een combinatie te maken. Dat je op de eerste dag de sport in het zonnetje zet en op de tweede dag de cultuur. Zou toch geweldig zijn om als het ware een groot uithangbord te maken? Dit is Groningen, dit hebben we, dit gaat er gebeuren. Nu ik hier ook met jou over praat merk ik dat mijn enthousiasme wordt aangewakkerd. Ik wil hier gaan induiken en kijken wat er mogelijk is. Mensen die goede ideeën hebben, of willen helpen, die mogen zich natuurlijk altijd melden.”