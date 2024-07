Plan voor openluchtbios Stadspark in de prullenbak, ondernemer neemt buitenbios nu mee op reis door provincie

Foto: Stadspark Cinema

Na vijf jaar trekt Roland Breteler de stekker uit zijn plan om een openluchtbioscoop te bouwen in het Stadspark. De ondernemer is het lange wachten op de vergunningen zat. Daarom komt de openluchtbioscoop nu niet op één, maar op verschillende plekken in de stad en de provincie. “Dit is lang niet zo moeilijk, dus dit plan gaat zeker lukken!”

Breteler startte vijf jaar geleden met de eerste plannen voor de ‘Stadspark Cinema’, een openluchtbioscoop op het voormalige basketbal- en rolschaatsveld. De ondernemer wilde er elk jaar, van half juni tot half september, films draaien in de al opgetekende ‘binnentuin’ in het noordelijke deel van het Stadspark. Maar er was weerstand: bij omwonenden, natuurliefhebbers en binnen de Groninger politiek. Voornamelijk de locatie van het Stadspark was weinig populair.

Breteler laat dinsdag weten dat zijn plan, door alle moeilijkheden qua vergunningen en andere zaken, ook volgend jaar niet door kan gaan: “Ook in 2026 zou de openluchtbioscoop waarschijnlijk niet open gaan. Dat duurt me te lang. Ik dacht dat het binnen afzienbare tijd wel zou lukken. Maar na vijf jaar moet ik helaas tot de conclusie komen: het is mooi geweest.”

‘Jaws aan de Hoornse Plas’

Maar het idee van een openluchtbioscoop laat Breteler niet los. De Stadspark Cinema is dan wel naar de prullenbak verwezen, maar de ‘Nomad Cinema’ komt er volgend jaar zomer voor terug. Volgens Breteler is een groot CinemaScope-filmscherm voor de rondreizende buitenbios inmiddels besteld. “Ik ben hier sinds mei mee bezig en het gaat allemaal heel snel. De eerste locaties zijn ook al vastgelegd.” Breteler is duidelijk opgelucht: “Het gaat qua vergunningen allemaal een stuk soepeler, dit gaat gewoon lukken!”

Breteler weet ook al waar de eerste films in de zomer van volgend jaar gaan draaien: Het Sterrebos, het Pioenpark, het Stadspark en de Hoornse Plas. “Daar draaien we dan Jaws, omdat het volgend jaar 25 jaar geleden is dat de film uitkwam.” De rest van de programmering wordt vergelijkbaar met de oude plannen voor de buitenbios in het Stadspark: een mix van cult, klassiek en de betere Hollywoodfilms. Bij de buitenbioscoop mogen mensen zelf een picknickkleedje, stoel, eten en drinken meenemen naar de voorstelling. Een geluidsinstallatie komt er niet: Breteler neemt zelf tweehonderd koptelefoons mee naar elke voorstelling, evenals een paar stoelen.

Deze zomer nog ‘proefvoorstellingen’

Breteler is inmiddels in gesprek met meer locaties, laat de ondernemer weten. “We gaan ook naar een aantal van de borgen in de provincie. Binnenkort maken we meer locaties bekend via onze website. Aan het einde van deze zomer hopen we een aantal proefvoorstellingen te organiseren.”