Pilot waarbij boa’s handhaven op seksuele straatintimidatie wordt met interesse gevolgd: “Je zit wel met je capaciteit”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) volgt met interesse de pilot die in verschillende gemeenten loopt waarbij boa’s bekeuringen uit kunnen delen voor intimidatie en seksueel geweld op straat. Tegelijkertijd roept Schuiling horecabedrijven op om mee te doen aan training om dit soort gedrag te herkennen.

Door de fracties van D66, Stadspartij 100% voor Groningen, CDA, GroenLinks, Partij voor het Noorden en PVV waren er vragen gesteld over het onderwerp. Raadslid Maria Martinez Doubiani van D66: “Uit cijfers blijkt dat 83 procent van de vrouwen en meisjes vorig jaar te maken heeft gehad met ongewenst seksueel gedrag of intimidatie. Zes op de tien vrouwen voelt zich daardoor in haar bewegingsvrijheid beperkt: het openbaar vervoer en sportlocaties worden bijvoorbeeld gemeden.”

Maria Martinez Doubiani (D66): “Het hoort niet thuis in onze gemeente”

Doubiani: “Mijn fractie is blij dat sinds afgelopen maandag seksuele intimidatie op straat strafbaar is voor de wet. Dat het gebeurt is niet normaal en het mag ook nooit normaal gevonden worden. Het hoort niet thuis in onze gemeente. En toch gebeurt het. Zowel overdag als ’s nachts. In Utrecht wordt er door middel van een pilot op dit verbod gehandhaafd. Ik ben benieuwd hoe onze gemeente hier tegen aan kijkt en of wij dit in Groningen ook kunnen doen.”

Burgemeester Koen Schuiling (VVD): “Wij zijn nieuwsgierig naar de resultaten”

Burgemeester Schuiling laat weten dat de ontwikkelingen met interesse gevolgd worden: “Politieagenten zijn bevoegd om de nieuwe wet te handhaven en zij worden hier ook in getraind. En het klopt dat er in de gemeenten Utrecht, Arnhem en Rotterdam een pilot loopt waarbij ook boa’s hier op kunnen handhaven. Dat betekent wel dat zij een uitvoerige training nodig hebben om proces verbalen uit te kunnen schrijven. Vanuit een positieve grondhouding zijn wij nieuwsgierig naar de resultaten van deze pilot. Maar tegelijkertijd komt wel de capaciteitsvraag om de hoek kijken. Hebben we voldoende mensen om hier boa’s voor in te kunnen zetten? Kunnen wij ze trainingen geven? Maar we willen hier wel naar kijken.”

“Voorlichting kost een hoop werk en geld”

Dat betekent niet dat er nu niets gebeurt. Schuiling verwijst ondertussen naar het Convenant Veilig Uitgaan dat in 2022 werd afgesloten. “Daar willen we ook op inzetten. Ondertussen denken wij dat het aanbieden van voorlichting- en publiekscampagnes in de openbare ruimte geen zoden aan de dijk gaat zetten. Dat is een hoop werk en kost een hoop geld.”

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Slechts één horecabedrijf volgt deze training”

Daar reageert Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen op: “Binnen dit convenant kunnen horecamedewerkers trainingen volgen hoe zij dit gedrag kunnen herkennen. Uit mijn onderzoek blijkt dat slechts het personeel van één horecagelegenheid in onze gemeente deze training heeft gevolgd of volgt. Hoe kunnen we het voor elkaar krijgen dat meer horecabedrijven dit op gaan pakken?”

Burgemeester Koen Schuiling: “Deelname bedrijven blijft achter”

De burgemeester bevestigt dat één bedrijf deze handdoek heeft opgepakt: “Positief is dat een groot aantal studentenverenigingen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden. Maar de deelname van horecabedrijven blijft achter. Wij zouden graag zien dat Koninklijke Horeca Nederland bij de leden aan gaat geven dat dit wel heel belangrijk is. Uiteindelijk lijkt het mij voor elk bedrijf wenselijk om deze training te volgen omdat geen enkele ondernemer hier mee geconfronteerd wil worden. Maar je moet het wel op kunnen pakken.”