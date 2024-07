Piek graspollenseizoen voorbij maar hooikoortsklachten zullen nog blijven

Voor hooikoortspatiënten breken er betere tijden aan. Volgens Weeronline is het graspollenseizoen voorbij. Dit betekent niet dat alle problemen voorbij zijn. Zo zullen bloeiende kruiden de komende periode nog voor overlast zorgen.

Volgens Weeronline is de piek van het graspollenseizoen voorbij. In vergelijking met vorige maand staat het gras niet meer massaal in bloei waardoor het aantal pollen in de lucht geleidelijk aan af zal nemen. Mensen die hier gevoelig voor zijn zullen merken dat de klachten minder zullen worden. Dat betekent niet voor iedereen goed nieuws. Mensen die gevoelig zijn voor kruiden zullen juist de komende tijd nog last hebben van klachten. Kruiden bloeien in de zomer volop. In de tweede helft van juli en in de eerste weken van augustus zorgt met name de bijvoet en ambrosia voor veel klachten.

Mocht het de komende weken droog weer zijn dan kunnen de klachten vrij hevig zijn. Weeronline voorspelt dat we de komende week te maken hebben met meer droge en zonnige perioden. Ook wordt het warmer. De overlast van de ambrosia is beperkter omdat deze niet overal bloeit.