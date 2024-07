Petitie van VVD-leden tegen samenwerking met PVV

Ietje Jacobs (VVD)

Een groep van twintig VVD’ers, onder wie de Groningse fractievoorzitter Ietje Jacobs, is woensdag een petitie begonnen. Ze maken zich zorgen over de samenwerking met de PVV in het kabinet-Schoof.

In de petitie, genaamd ‘Vrijheid, respect en fatsoen’, staat dat partners uit de coalitie politiek bedrijven die niet bij de VVD past. Volgens deze groep, onder wie enkele gemeenteraadsleden, is de VVD terechtgekomen in een situatie waarin een liberale partij nooit had mogen belanden.

De groep vindt dat het liberalisme terug moet in de partij. De petitie was woensdagmiddag al ruim 200 keer ondertekend Ze willen daarmee bereiken dat het bestuur en partijleider Dilan Yesilgöz de leden laten meepraten over beslissingen die er de komende tijd worden genomen. Het gaat onder meer om het regeerakkoord, waar het kabinet deze zomer aan werkt.

In dat akkoord zeggen de VVD’ers dat de bestuurlijke en morele ondergrenzen moeten worden bewaakt. Dat moet gebeuren vanuit vrijheid, respect en fatsoen, en op basis van rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, gelijke kansen, de scheiding van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting en non-discriminatie.

Ook willen ze partijvoorzitter Eric Wetzels houden aan zijn belofte. Wetzels beloofde bij zijn aantreden in oktober 2022 het debat terug te brengen in de VVD. De partij is namelijk, volgens een flink deel van de achterban, veranderd van een volkspartij in een machtspartij.