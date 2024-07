Petitie om marktkramen in de binnenstad te houden: “Kleine ondernemers moeten op handen worden gedragen”

Een oliebollenkraam wordt op de Grote Markt geplaatst. Archieffoto: Rieks Oijnhausen

Er is een petitie gestart waarmee de gemeente opgeroepen wordt om marktkramen in de binnenstad op hun plaats te behouden. De gemeente wil dat de kramen ’s nachts verdwijnen van de marktpleinen.

“Er wordt op deze manier gemeten met meerdere maten”, stellen de initiatiefnemers van de petitie, die zich trouwe bezoekers van de marktkramen noemen. “Kramen die buiten de Diepenring staan mogen wel blijven staan. Maar marktkraamhouders in de binnenstad moeten elke avond hun kraam afbreken. Neem bloemenkraam Bolt die al sinds 1987 in de binnenstad staat. Na een hele dag gewerkt te hebben moeten zij in de avond hun kraam afbreken, om de volgende ochtend dezelfde kraam weer op te bouwen. Hoe lang houdt een marktkraamhouder zoiets vol? Marktkramen horen wat ons betreft bij een levendige stad. Kleine ondernemers moeten op handen worden gedragen. Ze moeten naast hun lange werkdagen ook tijd hebben om fatsoenlijk te kunnen slapen.”

Verschillende politieke fracties trokken de afgelopen periode al aan de bel. Zij probeerden de wethouder op andere gedachten te brengen waarbij de kramen volgens deze partijen helemaal niet storend zijn. De gemeente hield echter voet bij stuk: “Gezien het aanzienlijke aantal standplaatsen, het veiligheidsrisico op uitgaansavonden, de schoonmaak van de pleinen, de warenmarkt en het aantal evenementen en demonstraties, is het wenselijk dat standplaatshouders ’s nachts plaatsmaken”, schreef de gemeente in een brief. Men vindt het belangrijk dat de marktpleinen in de binnenstad vrij en beschikbaar blijven. “Op deze pleinen willen we met zorg omgaan met de openbare ruimte en de inrichting ervan.”

De petitie is op deze website te vinden.