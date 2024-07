Petitie om marktkramen in binnenstad te laten staan al 800 keer getekend

Een oliebollenkraam wordt op de Grote Markt geplaatst. Archieffoto: Rieks Oijnhausen

De petitie die dinsdag open werd gesteld om marktkramen in de binnenstad op hun plaats te behouden is in een dag al ruim achthonderd keer getekend.

De gemeente wil dat de kramen ’s nachts verdwijnen van de marktpleinen in de binnenstad. “Gezien het aanzienlijke aantal standplaatsen, het veiligheidsrisico op uitgaansavonden, de schoonmaak van de pleinen, de warenmarkt en het aantal evenementen en demonstraties, is het wenselijk dat standplaatshouders ’s nachts plaatsmaken”, liet de gemeente eerder in een brief weten.

Twee maten

De initiatiefnemers van de petitie, die zich trouwe bezoekers van de marktkramen noemen, zijn het daar niet mee eens. Zij vinden dat er met twee maten gemeten wordt. “Kramen die buiten de Diepenring staan mogen wel blijven staan. Maar marktkraamhouders in de binnenstad moeten elke avond hun kraam afbreken. Neem bloemenkraam Bolt die al sinds 1987 in de binnenstad staat. Na een hele dag gewerkt te hebben moeten zij in de avond hun kraam afbreken, om de volgende ochtend dezelfde kraam weer op te bouwen. Hoe lang houdt een marktkraamhouder dat vol? Marktkramen horen wat ons betreft bij een levendige stad. Kleine ondernemers moeten op handen worden gedragen. Ze moeten naast hun lange werkdagen ook tijd hebben om fatsoenlijk te kunnen slapen.”

Etkin Armut (CDA): “Na het reces willen we een poging doen om dit plan van tafel te krijgen”

De bedoeling is dat de handtekeningen begin september aangeboden zullen worden aan de gemeenteraad. Raadslid Etkin Armut van het CDA laat weten dat zij het standpunt van het College over de marktkramen nog altijd onbegrijpelijk vindt: “Na het reces zullen we dit agenderen en nog een poging doen dit plan van tafel te krijgen.”

De petitie vind je op deze website.