Persoon te water geraakt bij Oostersluis; schipper aangehouden

Foto: Patrick Wind 112Groningen.nl

De politie kreeg donderdagavond een melding van een persoon die te water is geraakt bij de Oostersluis. Bij aankomst van de politie en handhaving was de persoon al uit het water gehaald. De schipper trok plots alsnog de gashendel open.

De betrokkenen zaten met z’n drieën in een klein bootje bij de sluis. Nadat handhaving de personen aansprak, besloot de schipper weg te varen.

De politie is met een brandweerboot erachteraan gegaan. Samen met de brandweer is het bootje naar een veilige plek gebracht. “De persoon die te water was geraakt, bleek gelukkig ongedeerd en kon op eigen gelegenheid naar huis gaan”, zegt de politie.

De schipper had te diep in het glaasje gekeken en moest naar het politiebureau voor een alcoholtest. De man blies 695 ug/l, wat ruim boven de toegestane limiet is. Ook bleek hij nog een gevangenisstraf van veertien dagen moeten uitzitten. De schipper is aangehouden. De zaak wordt verder onderzocht.