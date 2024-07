Parkeervisie en financiering zit uitbreiding skatepark Stadspark in de weg

Foto: Rieks Oijnhausen

Het skatepark in het Stadspark is een groot succes. Ook zo’n succes dat uitbreiding wenselijk is. Toch laat die uitbreiding volgens sportwethouder Inge Jongman (ChristenUnie) nog even op zich wachten.

Verschillende politieke partijen vroegen de wethouder naar de uitbreiding. Peter Swart van GroenLinks: “Het is belangrijk dat iedereen zo makkelijk mogelijk kan sporten. Vorig jaar is de skatebaan in het Stadspark geopend. Wij zijn benieuwd wanneer er begonnen wordt met de tweede fase van deze baan.” Jim Lo-A-Njoe van D66: “In onze plannen is er mooie aandacht voor de urban sports maar we moeten nu wel toe naar de uitwerking. Wij zijn benieuwd wanneer de uitbreiding komt want je kunt echt spreken van een hit. Wat er nu ligt is maar de helft van wat er eigenlijk zou komen te liggen.” Ook de SP stelt deze vraag aan de wethouder.

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Uitbreiding hangt af van parkeervisie”

Het skatepark in het Stadspark werd vorig jaar zomer geopend. Het is een initiatief van Rollend Groningen en de gemeente. Op dit moment is het park negenhonderd vierkante meter groot en is het daarmee het grootste skatepark in de gemeente. Volgens wethouder Jongman gaat het om een onderwerp dat breed leeft. “Het kunnen uitbreiden hangt af van de parkeervisie van wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer waar momenteel aan gewerkt wordt. Bij deze visie hebben we afgesproken dat het gedeeld wordt in de klankbordgroep Stadspark. Daar zit een hele groep om heen waarbij ook collega wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer is betrokken. Zij kijkt naar de hele parkvisie waarbij het gaat om de wisselwerking tussen rust en reuring waarbij deze skatebaan onder reuring valt. Die gesprekken worden op dit moment gevoerd.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “We hebben toch afgesproken dat het Stadspark autoluw wordt?”

Lo-A-Njoe kan dat niet helemaal met elkaar rijmen: “Als raad hebben we eerder vastgesteld dat we het Stadspark in willen richten als een autoluw park. Als het autoluw wordt dan kunnen we toch aan de slag met het skatepark? Dan is een parkeervisie toch overbodig” Jongman: “De ambities rond de parkeervisie zijn er. Maar we hebben gemerkt dat een gesprek met omwonenden van belang is. Daarnaast spelen er in het Stadspark veel belangen. Want er zit ook een voetbalvereniging die toch wel heel graag wil dat mensen in de auto er naar toe kunnen.”

Financiering

D66 heeft daarnaast vragen over de financiering. Volgens de partij wordt er van de skaters een onevenredig bedrag gevraagd wanneer het gaat om het realiseren van de uitbreiding. Jongman is het daar niet mee eens. “We hebben de skaters bij het aanleggen van het eerste deel heel erg geholpen. Maar we hebben toen afgesproken dat voor deel twee er gevraagd wordt om zelf ook iets te doen. Daarbij kijken we ook naar andere gemeenten waarbij we zien dat door crowdfunding er heel veel bereikt kan worden.”

Jim Lo-A-Njoe: “Ruimtes in de binnenstad aanleggen waar je urban sport kunt bedrijven”

Van urban sports is duidelijk dat ze in de lift zitten. Toch zijn de mogelijkheden om deze sporten te kunnen bedrijven beperkt. Lo-A-Njoe: “In het Stadse milieu is er best weinig ruimte voor tieners om te bewegen. De oplossing ligt wat ons betreft om in de oude stadswijken en in het centrum ruimtes in te richten waar je een half court drie keer drie basketbalveldje aan kunt leggen. De ruimtes om dit aan te leggen zijn er ook. We hebben het dus niet over volledige velden maar dat je gebruik maakt van de ruimte die er op dit moment beschikbaar is. Dat is ook kenmerkend voor urban sports. De naam zegt het al: sporten in stedelijke omgeving waarbij er weinig ruimte is.”

Wethouder Inge Jongman: “Als er een aanvraag gedaan wordt dan willen we daar zeker naar kijken”

Jongman: “We hebben het programma ‘de Bewegende Stad’. Als er vanuit de samenleving initiatieven komen dan willen we deze graag faciliteren. Maar we overleggen daarbij altijd wel met de samenleving. We merken dat bewoners er verschillend in staan. Waar de één zegt, het is een prachtige speeltuin, zegt een ander, wat vreselijk dat er daar gespeeld wordt want er wordt zoveel lawaai gemaakt. Beide geluiden komen voor. Natuurlijk is het belangrijk dat er buiten wordt gespeeld. Daar ligt ook een taak voor de ouders. Er zijn genoeg plekken waar er gespeeld en gesport kan worden. Fietsen en wandelen is ook beweging. Maar als er aanvragen komen dan zullen we daar zeker naar kijken.”

“Wellicht kunnen we bestaande pleintjes van kleur laten verschieten?”

Lo-A-Njoe is het eens met het standpunt dat het in samenspraak moet gebeuren: “Maar ga een puber maar eens uitleggen dat wandelen en fietsen belangrijk is. Het wordt wat makkelijker als er voor de voordeur faciliteiten zijn die uitdagende spel- en bewegingen stimuleren. Dat is er namelijk heel weinig.” Jongman: “Dat weet ik niet. Er zijn in onze gemeente heel veel speeltuintjes. Maar wellicht kunnen we pleintjes anders inrichten? Uiteraard dan wel in samenspraak met de bewoners.”