Özcan Akyol presenteert ZomerTalks in Forum

Foto: Johannes Rienks

Schrijver en presentator Özcan Akyol, ook bekend als Eus, gaat op vier avonden in juli en auguatus in Forum Groningen in gesprek met uiteenlopende gasten.

De eerste gast, op donderdag 18 juli, is Renske Leijten. Zij was 17 jaar lang kamerlid voor de SP. Zij beet zich onder meer vast in de toeslagenaffaire.

Op donderdag 8 augustus komt schrijver Rob van Essen langs Hij won in 2019 en dit jaar de Libris Literatuur Prijs; dit jaar met zijn boek ‘Ik kom hier nog op terug’.

Rechtbankverslaggever Saskia Belleman is een dag later te gast. Zij werkt al 45 jaar als journalist, onder meer als rechtbankverslaggever. Op X doet ze live verslag van rechtszaken voor ruim 200.000 volgers.

De vierde gast is nog niet bekend. Meer informatie en tickets zijn te vinden via:http://forum.nl/zomertalks