Overleden persoon aangetroffen in water bij Kornoeljestraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In het water nabij de Kornoeljestraat in de wijk Selwerd is zaterdagochtend een overleden persoon aangetroffen. Volgens de politie gaat het om de 78-jarige man die sinds vorige week vermist werd.

De man werd vorige week zaterdagavond om 23.30 uur voor het laatst gezien bij zijn woning aan de Antaresstraat in de wijk Paddepoel. Sindsdien ontbrak ieder spoor. SAR Nederland heeft de afgelopen week diverse zoekacties opgezet. Op quads en met drones werd er gezocht in de omgeving en er werd een sonarboot ingezet op het Van Starkenborghkanaal. De afgelopen dagen werden vijvers in de omgeving uitgekamd. Aanvankelijk hadden de acties geen resultaat.

Zaterdagochtend werd er een lichaam aangetroffen in het water. De politie is daarop begonnen met een onderzoek. Daaruit kwam al snel naar voren dat het om de vermiste 78-jarige man ging.