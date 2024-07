“Over twee of drie jaar komt er een barbecueverbod voor het Noorderplantsoen, je hebt duidelijke regels nodig”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het is niet de vraag of er een barbecueverbod in het Noorderplantsoen komt maar wanneer. Dat zegt de fractie van de Partij voor het Noorden.

In de OOG-podcast Grote Markt 1 gaat het deze week over het Noorderplantsoen. Aan tafel fractievoorzitters Leendert van der Laan van Partij voor het Noorden en Daan Swets van Student & Stad en Gerard van de Poll van de bewonersvereniging Noorderplantsoenbuurt. Van de Poll: “Ik woon al veertig jaar in de buurt en ik ben er sinds 1973 werkzaam. Nadat besloten werd dat er geen auto’s meer door het plantsoen mochten rijden werd het een rustige en groene long. In de laatste tien, vijftien jaar, zien we dat het achteruit gaat. Het wordt te druk en de overlast door barbecues en geluidsdragers neemt toe. Dat zijn geen kleine recorders maar complete mengpanelen en geluidsboxen worden uitgeladen. Dat geldt ook voor het formaat barbecues. Als bewoners hebben we niks tegen bezoekers, maar er zijn wel maatregelen nodig om het niet verder uit de hand te laten lopen.”

Tekst gaat verder onder de audioplayer:

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Monumentale status staat ter discussie”

Daarmee schetst Van de Poll de kern van het probleem. Een onderwerp waar lokaal en ook nationaal al veel over is geschreven. In mei en juni vonden er in de gemeenteraad drie vergaderingen plaats over het onderwerp. Dat gebeurde niet voor het eerst. Raadsnestor Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen memoreerde in de vergaderingen aan een discussie uit 2017 waarbij exact hetzelfde probleem behandeld werd. Een oplossing kwam er niet waardoor het onderwerp de gemoederen de afgelopen weken opnieuw flink bezighield. De fractie van Partij voor het Noorden kiest bij dit onderwerp duidelijk stelling: “De Parkcommissie, die in 1996 als adviesorgaan is opgericht, heeft in scherpe bewoording aangegeven dat de monumentale status van het plantsoen ter discussie staat. Dat is dusdanig ernstig. Wij vinden dat het plantsoen van iedereen moet zijn. De enige oplossing voor de situatie is dat er goede en duidelijke regels komen.”

Daan Swets (Student & Stad): “Mijn partij ontkent niet dat er geen overlast is”

Regels zijn er nu ook. Zo mag er in de avond na 22.00 uur geen lawaai meer worden gemaakt en mag er geen alcohol worden gedronken. Een volledig alcoholverbod geldt er voor de vijver en de zuidelijke speeltuin. Daan Swets: “Mijn partij ontkent niet dat er geen overlast is. Maar tegelijkertijd is het Noorderplantsoen wel een gebied waar mensen kunnen ontspannen en ontmoeten die zelf geen tuin hebben. Barbecueën en het drinken van een drankje onder het genot van een muziekje moet kunnen. Maar wel met mate: het is niet de bedoeling dat er grote geluidssets worden gebruikt.”

Leendert van der Laan: “Alleen als het deze gemeente geld oplevert wordt er gehandhaafd”

In de gemeenteraad werden onlangs verschillende moties behandeld. De Partij voor het Noorden stelde een volledig barbecue- en geluidsverbod voor. De voorstellen haalden geen meerderheid. Het argument was dat de verboden niet te handhaven zouden zijn. Van der Laan: “Dat vinden wij echt een gelegenheidsargument. Deze gemeente voert de reclamebelasting in. Daar gaat straks fors op gehandhaafd worden. De binnenstad wordt emissievrij. Ook daar zal op gehandhaafd worden. Als het deze gemeente geld oplevert, dan wordt er gehandhaafd. Op andere momenten wordt de andere kant opgekeken.” Swets is het daar niet mee eens: “De afgelopen week hebben we te horen gekregen dat de invoering van de reclamebelasting vertraging oploopt vanwege een tekort aan handhaving. Het emissievrije wordt gehandhaafd door middel van camera’s. Het lijkt me niet de bedoeling dat we het plantsoen vol gaan hangen met camera’s.”

Daan Swets: “De oplossing ligt in meer locaties en betere spreiding”

Zowel Partij voor het Noorden als Student & Stad zijn overtuigd dat er in de toekomst weer over het onderwerp zal worden gesproken. Swets: “De afgelopen jaren is er over gesproken, volgend jaar zal dat weer zo zijn. En ik wil meneer Van der Laan ook complimenteren dat ze als partij heel duidelijk stelling kiezen. Wij kiezen heel duidelijk voor de bezoekers. Andere partijen in de raad nemen geen standpunt in. Uiteindelijk ligt de oplossing in meer locaties waar ontmoet kan worden zodat betere spreiding mogelijk is. Dudok aan het Diep nadert zijn voltooiing en ook het Stadspark biedt mogelijkheden.”

Leendert van der Laan: “Over twee, drie jaar komt er een barbecueverbod”

Van der Laan: “Het probleem in het Noorderplantsoen zal erger worden omdat onze stad groeit. Er komen hier meer mensen wonen. Uiteindelijk verwacht ik dat wij Amsterdam gaan volgen. In het Vondelpark geldt sinds 2017 een barbecueverbod. Een hele duidelijke regel die inmiddels daar ingeburgerd is. Andere steden hebben vergelijkbare beslissingen genomen. Ik verwacht dat onze gemeente over twee of drie jaar deze beslissing ook gaat nemen. Vroeg of laat moet je gewoon duidelijke regels stellen. Hoewel het verwonderlijk blijft dat het groene college dat we nu hebben niet een keuze maakt, op uitzondering van Partij voor de Dieren die ons barbecueverbod steunden.”

Onderzoek

Om te peilen hoe Groningen staat tegenover het plantsoen, heeft OOG een vragenlijst opgesteld. In hoeverre ervaar je wel of geen overlast in het park? Moet er een barbecueverbod komen of niet? En wat te doen met alcohol? De vragenlijst kun je hier invullen.