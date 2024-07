Oudste inwoonster van gemeente viert 105de verjaardag

Foto: Joris van Tweel

Bien Bos-van der Laan viert maandag haar 105de verjaardag. De bewoonster van woonzorglocatie De Brink aan de Helper Brink in Stad is de oudste inwoonster van onze gemeente.

Burgemeester Koen Schuiling was maandag niet in staat om mevrouw Bos-van der Laan te bezoeken. Daarom kwam locoburgemeester Carine Bloemhoff langs om haar te feliciteren.

Mevrouw Bos-van der Laan werd geboren en groeide op in Kloosterburen. Tijdens de mobilisatie (Tweede Wereldoorlog) werkte ze in een kindertehuis op Schiermonnikoog. Ze leerde haar man kennen in het oude Rooms-Katholieke Ziekenhuis aan de Verlengde Hereweg. In 1957 ging het echtpaar wonen in de Wielewaalflat (Oosterparkwijk); ze waren daarmee de eerste bewoners van de eerste hoge flat in Groningen.

Tot drie jaar geleden woonde mevrouw Bos-van der Laan in de Wielewaalflat, waar ze tot 2006 uitzicht had op het inmiddels gesloopte Oosterparkstadion van FC Groningen. Ze is nog steeds groot fan van FC Groningen en volgt het nieuws rond de club nog steeds zo goed mogelijk.