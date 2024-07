Creative Commons Licence 3.0. Eigen bewerking

Jaap van der Linde, voormalig voorzitter van FC Groningen, is afgelopen 12 juli op 85-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de club van 1999 tot 2003.

Van der Linde was voorzitter van het Bestuur en daarna van de Raad van Commissarissen. In de aanloop daarnaartoe was Van der Linde politiek bestuurder en burgemeester van Hoogezand/Sappemeer van 1989 tot 2000.

In het eerste seizoen promoveerde de club naar de Eredivisie. Hij droeg ook bij aan de bouw van het Euroborgstadion.