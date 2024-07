Oud FC Groningen-speler Balker breekt enkel en ligt er tot einde van het jaar uit

Radinio Balker maakt een ongelukkige start bij zijn nieuwe club Huddersfield Town in Engeland. De 25-jarige centrale verdediger liep afgelopen zaterdag een fractuur in zijn enkel op tijdens een thuiswedstrijd en moet geopereerd worden.

Balker ligt er door de blessure sowieso tot het einde van het jaar uit. “Dit is een moeilijk moment en iets wat geen enkele speler wil meemaken. Het doet me pijn dat ik me niet kan voorbereiden op het nieuwe seizoen met mijn team na een goede start van de pre-season”, aldus Balker aan de website van de club.

We can confirm that Town defender Radinio Balker unfortunately suffered a serious ankle injury in the second half of our pre-season friendly with Harrogate Town.

He is expected to make a full and complete recovery before returning in 2025.

Come back stronger, Radinio 💙#htafc

— Huddersfield Town (@htafc) July 15, 2024