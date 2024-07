Oranje in halve finale brengt schermdiscussie weer op gang: “Dit moeten we toch samen op Grote Markt kijken?”

Foto: ingezonden

Oranje speelt komende woensdag in de halve finale op het EK voetbal tegen Engeland. Zaterdagavond versloeg het elftal van Ronald Koeman Turkije met 2-1. Daarmee is ook de schermdiscussie weer terug op de agenda.

Scheidsrechter Clément Turpin had zaterdagavond nog maar net het laatste fluitsignaal gegeven toen fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA op X meldde: “Nu Nederland in de halve finale staat willen we toch komende woensdag met zoveel mogelijk Groningers de wedstrijd op de Grote Markt gaan kijken? Dus ondernemers meld je. En gemeente Groningen: help de ondernemers een handje. Voetbal kijk je samen.”

De afgelopen weken is er veel gezegd en geschreven over het vertonen van wedstrijden op schermen. Aanvankelijk mochten schermen op terrassen van horecazaken niet vanaf straat te zien zijn en mochten deze niet groter zijn dan 55 inch. Na ophef werden de regels versoepeld. De afgelopen periode zijn er geen vergunningsaanvragen binnengekomen voor een groot scherm op de Grote Markt. Of dit nu wel gaat gebeuren nu Oranje in de halve finale staat is onzeker. Horecaondernemers laten weten dat het om een dure exercitie gaat die meer kost dan dat het wat oplevert. Dit komt doordat er een goed plan op tafel moet liggen waarbij er bijvoorbeeld gedacht is aan beveiliging, EHBO en schoonmaak. De hoop is daarom dat de gemeente zelf het initiatief neemt om dit op te zetten en aan horecaondernemers vraagt om de organisatie op zich te nemen.