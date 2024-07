Oproep om groen hokje bij Euroborgstadion niet zomaar te verwijderen: “We hebben te weinig oog voor historie”

Foto: Niels Hilboesen

Het groene hokje dat al sinds jaar en dag bij het uitvak van de Euroborg staat mag niet zomaar verdwijnen. Dat is de oproep van Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen. Volgens hem hebben we te weinig oog voor historie.

“Het gebouwtje staat er momenteel een beetje verloren bij nadat er na de wedstrijd tegen Roda brand in heeft gewoed”, vertelt Hilboesen. “In het verleden is het in gebruik geweest als een plek waar uitsupporters koffie, thee en koek kon krijgen. Gastvrijheid heeft de FC altijd hoog in het vaandel staan. Het zijn de kleine dingen die er toe doen. Dit groene hokje staat symbool voor die gastvrijheid. De laatste tijd was het niet meer in gebruik en nu, na de brand, is het aan het verloederen. En dat vind ik zonde.”

“We moeten voorkomen dat we over tien jaar zeggen, verdorie, hadden we dat maar bewaard”

Hilboesen: “Het hokje staat er al sinds 2006, dus sinds de verhuizing van het Oosterparkstadion naar de Euroborg. Mogelijk heeft het ook bij het oude stadion nog een functie gehad, maar dat weet ik niet zeker. Mijn oproep zou zijn om goed te kijken naar de historische waarde er van. Als iets niet meer in gebruik is, kun je zeggen, we halen het weg. Maar dat is makkelijk. Daarmee gooi je ook historie weg omdat het tegelijkertijd een object is dat ook een verhaal verteld. En daar moet je voorzichtig mee zijn. Soms wordt de waarde niet gezien. We moeten voorkomen dat we over tien jaar zeggen, verdorie, hadden we dat toen maar bewaard.”

“Wat is er uit de tijd van het Oosterparkstadion overgebleven?”

In Doetinchem, bij De Graafschap, werd om die reden alles op alles gezet om een kassahokje te bewaren. Rond het stadion stonden indertijd drie hokjes waarvan er nog slechts één over was. Toen ook deze dreigde te verdwijnen zijn vrijwilligers opgestaan en hebben het hokje gered en opgeknapt. Hilboesen denkt ondertussen aan het Oosterparkstadion: “De FC heeft daar van 1935 tot 2005 gespeeld. Maar wat is er van die tijd overgebleven? Ja, de boog met de naam van het stadion staat nu op Corpus. Dat is te danken aan een aantal fanatiekelingen die de boog hebben weten te redden. En in de fanshop in de Euroborg is er oog voor de historie. Maar ik weet ook dat er tijdens de sloop veel verloren is gegaan, terwijl je wel voorwerpen nodig hebt om verhalen te kunnen vertellen.”

“Mooie verhalen enthousiasmeren”

Het raadslid verduidelijkt: “Jij en ik weten nog hoe het Oosterparkstadion er uit zag, welke sfeer er daar hing. Maar jongens en meiden die nu vijftien jaar oud zijn, die weten dat niet. Bij historie gaat het vaak over de negatieve dingen. Terwijl het zo belangrijk is om ook de mooie verhalen te kunnen vertellen. Iets dat aan de hand kan van voorwerpen uit die tijd. Mooie verhalen enthousiasmeren. Het spreekt tot de verbeelding. En het draagt wellicht bij om jongeren te motiveren om zelf ook stappen te gaan zetten.”

“Plaatsen in de Oosterparkwijk”

Op sociale media worden ondertussen suggesties gedaan. Zo schrijft iemand: “We kunnen het hokje netjes maken en het een functie geven in de Oosterparkwijk waar het stadion heeft gestaan. Dat zou een creatieve manier zijn.” Hilboesen is het daar mee eens: “Dat is een hele mooie suggestie.”