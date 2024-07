Opnieuw vernielingen op sportpark de Esserberg, netten Be Quick vernield

Foto Andor Heij. Esserberg Be Quick 1887

Er zijn opnieuw vernielingen aangericht op sportpark De Esserberg aan de Rijksstraatweg tussen Groningen en Haren.

Dit keer was voetbalvereniging Be Quick 1887 de klos. De netten van de doelen in het stadion van de eersteklasser waren kapot geknipt. Vrijwilligers van de club hebben de schade inmiddels hersteld.

Eerder waren Rugby Club Groningen (RCG) en voetbalvereniging Helpman op hetzelfde complex slachtoffer van vandalisme. Bij RCG werd brand gesticht en werden de ruiten ingegooid. Ook bij Helpman werden ruiten vernield en probeerden onbekenden in te breken.

De clubs klagen over rondhangende jeugd en alcohol en drugsgebruik op het sportpark. De politie gaat daarom meer surveilleren en zijn er extra camera’s opgehangen op de Esserberg.