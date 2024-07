Opnieuw storing aan Zaanbrug, bussen rijden om (opgelost)

Archieffoto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Er zijn woensdagmiddag opnieuw problemen geweest met de Zaanbrug bij het Hoofdstation. Bussen moesten een tijdlang een andere route rijden. Inmiddels is de storing verholpen.

De problemen ontstonden in het begin van de middag. “Lijnen 3, 4, 133, 304 en 315 rijden om door een storing aan de brug”, meldde Qbuzz. Door de storing werden de haltes aan de Verzetsstrijderslaan en Paterswoldseweg niet bediend. Monteurs kwamen ter plaatse om de storing op te lossen. Rond 15.15 uur waren de problemen voorbij en konden de bussen weer via de brug rijden.

De brug heeft de afgelopen periode regelmatig kuren. De Zaanbrug is een zogeheten tafelbrug die in 2016 in gebruik werd genomen.