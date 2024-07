Operatie Ring Zuid: verkeersbeeld wordt rustiger

Het verkeersbeeld in de stad is de afgelopen weken rustiger geworden. Dat meldt Operatie Ring Zuid. De sloop van de oude ring zuid is nog steeds in volle gang.

Wel waren er afgelopen dinsdag files op diverse locaties, mede door het onstuimige weer en de EK-wedstrijd Nederland – Roemenië die om 18.00 uur begon. Hulpdiensten en het OV blijven dan ook oproepen om kruispunten vrij te houden.

Volgens Operatie Ring Zuid was er de afgelopen week minder druk bij de weg, omdat mensen bij mooi weer vaker de fiets pakken, of inmiddels al vakantie hebben. Wel blijft het druk op de Emmasingel en de Stationsweg. Dat heeft ook te maken met de afsluiting van de Visserbrug en de toerit naar Ooaterpoort.