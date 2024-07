Openen voormalige Niemeyer-fabriek stap dichterbij

Verbeelding Niemeyer terrein - Absent Matter, Studio Ninedots en Felixx

De voormalige tabaksfabriek Niemeyer moet de komende jaren evalueren tot een plek met ‘broedplaatsen’, commerciële bedrijvigheid, kennisinstellingen én een culturele publieksfunctie, met digitaal als verbindend thema. Dat werd vandaag bekend gemaakt.

Al eerder was duidelijk dat projectontwikkelaar MWPO de oude tabaksfabriek wilde kopen van British American Tobacco (BAT). De gemeente Groningen moest daar wel eerst toestemming voor geven. Omdat de gemeente de locatie te belangrijk vindt, heeft de gemeente het eerste recht om de oude fabriek te kopen. In een vestigingskader zijn gezamenlijk afspraken gemaakt wat MWPO met de locatie gaat doen. Daarom geeft de gemeente het recht om de fabriek te kopen op.

“Er is natuurlijk superveel ruimte in deze oude Niemeyer-fabriek, je ruikt de tabak nog. Maar het is op dit moment nog heel erg gesloten. Hoe mooi is het dat er nu plannen zijn om de fabriek weer terug te geven aan de stad en misschien wel heel het noorden,” aldus wethouder Carine Bloemhoff.

Hoe de invulling van de fabriek zal zijn is nog niet duidelijk, maar er is wel een vestigingskader: “Digitaal ondernemerschap voor een x aantal meter, cultuur voor een x aantal meter. Dat vormt het kader waarop we vervolgens tot invulling over zullen gaan. Aan belangstelling geen gebrek, heel veel mensen willen hier zitten. Nu gaat het erom dat het ook allemaal een beetje bij elkaar past,” aldus Bloemhoff.

Verbouwing moet drie jaar duren

De fabriek zal waarschijnlijk op korte termijn al toegankelijk worden voor het publiek. “Dat vinden wij een heel belangrijk punt. Wanneer stel je je nou open voor de mensen? We hebben de ambitie om in drie jaar tot een verbouwing te komen van het hele project. In de tussenliggende tijd willen we het hier al echt open stellen voor publiek, met bijvoorbeeld events,” vertelt Kristiaan Capelle van MWPO, de koper van de Niemeyer-fabriek.

De komende maanden gaan MWPO en Campus Groningen de plannen verder uitwerken voor de concrete invulling van de Niemeyer fabriek. Hoeveel de MWPO betaalt voor de oude tabaksfabriek? “Dat is altijd een goed bewaard geheim,” besluit Capelle met een knipoog.