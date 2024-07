Open repetitieweekend Gica smaakt naar meer: “Op zoek naar mensen die in de herfst met ons willen zingen”

Foto: ingezonden

De deuren van studentenkoor Gica stonden afgelopen weekend wagenwijd open. Iedereen die tussen de 16 en 35 jaar is mocht mee komen zingen. Een formule die volgens Martijn Meelker van het koor naar meer smaakt.

Hoi Martijn! Jullie waagden je aan iets nieuws. Hoe is het gegaan?

“Wij kijken tevreden terug op het afgelopen weekend. Het was erg leuk en gezellig. Maar we hebben het uiteindelijk wel iets anders aangepakt dan we eerst aangekondigd hebben. Aanvankelijk wilden we in het weekend twee dagen repeteren in Kropswolde en dit afsluiten met een concert in de Nieuwe Kerk. Daarbij was iedereen welkom. Oud-leden van Gica maar ook mensen die nog nooit in een koor hadden gezongen. Iedereen kon zich aansluiten. Maar uiteindelijk was het misschien wat te veel om alles in twee dagen te plannen.”

Was er veel belangstelling?

“We hadden dit nog nooit eerder gedaan dus we wisten van tevoren niet wat we konden verwachten. Onze indruk is dat de uitnodiging best wel wijdverspreid is. En heeft het ook verschillende aanmeldingen opgeleverd. Uiteindelijk is het daarom ook een heel leuk weekend geworden. Hadden we op meer mensen gerekend? Misschien. Het is een drukke periode op de hogescholen en universiteiten met het afronden van tentamens en examens en daarnaast is er qua evenementen heel veel te doen. Dat zijn redenen dat het niet storm liep met aanmeldingen. Het stuk dat we geoefend hebben en dus ook op het podium wilden gaan brengen is Ein deutsches Requiem van de componist Johannes Brahms. Om dit goed uit de verf te laten komen heb je eigenlijk wel een groot koor nodig. Daarom hebben we gekozen voor een tweetrapsraket.”

Daarmee bedoel je dat er een vervolg gaat komen?

“Dat klopt helemaal. Het afgelopen repetitieweekend gebruiken we als fundament. In oktober volgt er een nieuw weekend waarbij we dan wel die combinatie willen maken met een concert in de stad. Dat heeft als voordeel dat mensen die zich tijdens de KEI-week aan gaan melden ook mee kunnen doen. En er daarnaast opnieuw ruimte is voor mensen die nieuwsgierig zijn. Die het eens willen proberen. Zij kunnen zich aanmelden via onze website.”

De KEI-week is van oudsher een evenement waarbij alle studie- en studentenverenigingen op proberen te vallen dat zij het leukste zijn. Hoe willen jullie dat gaan doen?

“Wij kunnen met een heel leuk programma de hort op. We kunnen zeggen dat er in oktober een leuk repetitieweekend en concert plaats gaat vinden maar dat we daarnaast ook aan de slag gaan met een concert dat in december plaats gaat vinden. Wellicht dat dit ook een kerstconcert gaat worden. Dus qua programma staan we ijzersterk. We hebben echt iets te bieden.”

Je had het over grote ambities. Dat geldt ook voor het stuk dat jullie hier voor gekozen hebben …

“Ein deutsches Requiem is inderdaad niet een makkelijk stuk. Maar het is ontzettend mooi. Het heeft alles in zich. Het is ingetogen, breekbaar maar ook heel uitbundig. En het klopt dat het veel vraagt. Ik had na het repetitieweekend ook geen stem meer over. En wat te zeggen van de sopranen. Die moesten ook een topprestatie leveren. Dus ja, we kiezen niet voor de makkelijkste weg. Maar het was wel heel erg tof. En na noeste arbeid is het ook tevreden rusten hè?”

