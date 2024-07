Oostelijke helft rotondes Stadspark en verbinding naar westelijke ringweg vanaf vanavond dicht

Foto Groningen Bereikbaar

De oostelijke helft van de rotondes bij Stadspark zijn zondagavond vanaf 18.00 uur volledig dicht. Dat geldt ook voor de verbinding vanaf Laan Corpus den Hoorn naar de westelijke ringweg en de toerit vanaf de rotondes naar de A7 richting Hoogkerk. Dat meldt Aanpak Ring Zuid.

Door de afsluiting is het niet mogelijk om vanaf de Laan Corpus den Hoorn de rotondes de bereiken. De stremming heeft te maken met wegwerkzaamheden. Verkeer op de Laan Corpus den Hoorn wordt omgeleid via de toerit van de Van Ketwich Verschuurlaan en de A28. Via het Julianaplein kunnen automobilisten richting Drachten of de westelijke ringweg.

Sinds afgelopen voorjaar was de westelijke helft van de rotondes dicht. Deze zijn sinds zaterdagochtend weer open. Sinds afgelopen vrijdag is het fietspad vanaf de rotondes naar het Stadspark, via de Jan Evert Scholtenlaan, al afgesloten. Fietsers kunnen sindsdien gebruik maken van de nieuwe fietsverbinding onder het Vrijheidsplein door. De afsluiting van de oostelijke rotondes duurt tot en met 30 augustus.