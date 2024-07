Oost-Groninger Ronald Koch nieuwe directeur IMG

Foto: IMG Ronald Koch

Ronald Koch volgt per 1 oktober Olivier de Bruijne op als algemeen directeur van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Koch is momenteel gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Eemsdelta.

“De afgelopen jaren heb ik goed kunnen zien wat de gevolgen zijn van de aardbevingen in Groningen”, aldus Koch. “Schade aan huizen, maar ook schade aan mensen. Als geboren Oost-Groninger doet me dat veel. Ik ken de Groningse mentaliteit en voel me sterk verbonden met de Groningse cultuur en geschiedenis. Ik ben dan ook zeer gemotiveerd om samen met alle collega’s bij het IMG invulling te geven aan het milder, menselijker en makkelijker maken van de schadeafhandeling”.

Ronald Koch studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente en volgde een postdoctorale opleiding aan Instituut Clingendael. Voordat hij algemeen directeur werd van de gemeente Eemsdelta, was hij onder meer directeur Financiën, Inkoop en Juridische Zaken bij de gemeente Groningen, manager FSSC bij de Rijksuniversiteit Groningen en manager Financiën, P&O en Subsidies bij de provincie Drenthe. Ook werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als Clustercoördinator Europese wet- en regelgeving.

De Bruijne maakte in mei bekend dat hij na zes jaar stopt als algemeen directeur bij het IMG. Hij gaat naar Amsterdam verhuizen.